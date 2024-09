Bebé murió arrollada: tragedia vial en Nueva York

Una bebé de 2 años murió tras ser atropellada por un vehículo ayer a plena luz del día en Ramapo, condado Rockland de Nueva York.

El accidente se produjo poco después de las 3 p.m. cerca de 38 Calvert Dr. en Monsey, informó ABC News. El caso está siendo procesado por la Unidad de Investigación de Accidentes de la Policía de Ramapo.

Según las autoridades la niña fue atropellada por un Honda Odyssey. La llevaron al Nyack Hospital, donde murió a causa de sus heridas. Su nombre no ha sido divulgado.

La policía dijo que el conductor del vehículo, un residente no identificado de Monsey de 21 años, no resultó herido, permaneció en el lugar y estaba cooperando con la investigación. No se anunciaron cargos criminales de inmediato y tampoco está clara la causa del accidente.

En un caso similar, en julio una niña latina fue arrollada afuera del Harlem Hospital en Manhattan (NYC) y a pesar de estar tan cerca de sala de emergencias no pusieron evitar su muerte, pocos días antes de que cumpliera 4 años.

En marzo un niño latino murió cerca de su casa y su hermano mayor resultó herido cuando el conductor de una camioneta “impaciente e imprudente giró bruscamente” alrededor de otro automóvil en un semáforo en verde y chocó ayer en un cruce de peatones en Queens (NYC).

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

En mayo una abuela boricua de 71 años murió al ser arrollada por un conductor que huía de la policía en Brooklyn (NYC) y abandonó la escena subiéndose al Metro. Irónicamente apenas horas antes la gobernadora Kathy Hochul había firmado la llamada Sammy’s Law que reduce el límite de velocidad a 20 mph e incluso 10 mph en algunas calles de los cinco condados de NYC para proteger a los peatones. En lo que va de este año más de 40 personas han muerto arrolladas en la ciudad.

En diciembre la gobernadora Hochul firmó la “Ley Angélica”, prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes que operan vehículos después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.