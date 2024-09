Dana White toma venganza contra el Canelo Álvarez y buscará una histórica fecha mexicana

El presidente de la Ultimate Fighting Championship (UFC), Dana White, desea tomar represalias contra el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez al realizar su combate contra Edgar Berlanga el mismo día que una de sus carteleras de las artes marciales mixtas, por lo que reveló que tomará una de las fechas más importantes en la historia de México para armar un UFC en Las Vegas.

Estas declaraciones las realizó White durante una entrevista ofrecida para el LA Times en Español, donde detalló que tomará el fin de semana del 5 de mayo o el 15 de septiembre para realizar uno de sus eventos; estas son fechas de gran importancia para el tapatío, quien desde los 19 años ha protagonizado sus encuentros en estos días para conmemorar la Batalla de Puebla y la Guerra de la Independencia de México, respectivamente.

“Entiendo que Canelo y otros grandes peleadores mexicanos han tenido estas fechas por años, pero son dos fechas… Tienes el 5 de Mayo y el Día de la Independencia, ¿me entiendes? Yo tomaré uno de ellos, punto. No es que esté molesto con Canelo, Al Haymon o alguno de esos, sino que estoy molesto con quienes manejan ese bendito estadio, porque no tuvieron clase”, expresó.

White no pudo ocultar la molestia que tiene contra los encargados de manejar el T-Mobile Arena de Las Vegas, sitio en el que el Canelo Álvarez se enfrentará contra el puertorriqueño Edgar Berlanga este 14 de septiembre para exponer sus cinturones de campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Organización Mundial de Boxeo (OMB) y Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Ese mismo día se realizará en La Esfera la UFC 306, una cartelera que contará con algunos de los más importante peleadores de artes marciales mixtas del planeta y en el que se enfrentará Sean O’Malley contra Merab Dvalishvili como evento principal; de igual modo la mexicana Alexa Grasso luchará contra Valentina Shevchenko en la rama femenina.

“Los del Arena no nos llamaron para decirnos que ellos iban por esas fechas y estaban negociándolas o lo que sea. Se trata del respeto que no tuvieron esos tipos. Ni siquiera es un problema, es lo que es. Si no nos hubieran jodido de esa forma, no hubiésemos estado haciendo todo esto, y menos ahora mismo. Estoy lejos de estar molesto. Lidié con estos desde hace casi treinta años, y estoy contento de que haya sucedido”, concluyó el presidente de la UFC en sus palabras.

Sigue leyendo:

–Futuro de Dmitry Bivol se encuentra entre el Canelo y Beterbiev

–Julio César Chávez cree que no habrá otro boxeador como él

–Óscar de la Hoya vaticina fracaso televisivo de la pelea Canelo vs. Berlanga