Pepe Aguilar habló de lo “rápido” que se casó Ángela y Nodal

El matrimonio entre Ángela y Christian Nodal, que ocurrió en un tiempo relativamente corto desde el inicio de la relación, causó revuelo entre sus fans y la prensa. Pepe Aguilar, padre de la cantante, ha compartido sus sentimientos respecto a este nuevo capítulo en la vida de su hija, expresando su apoyo y confianza en que ambos tomaron una decisión acertada al decidir unirse de manera permanente.

Sin embargo, hizo referencia al poco tiempo que se tomaron para dar un mayor paso en su relación sentimental, tal y como lo fue el matrimonio. Por ello, dijo en el programa ‘La Red’: “Fue muy rápido el noviazgo de Christian con Ángela. Fue muy rápida la decisión de quererse casar”.

El intérprete de ‘Enseñanzas de los viejos’ no pudo evitar mencionar la mezcla de emociones que sintió aquel 24 de julio: “Eso sí fue un shock. Pero ya a la mera hora, cuando estaba sucediendo, ya no, pensé que iba a llorar, dije: ‘Uy no vaya a ponerme a llorar'”, pese a que él fue el que cubrió todos los gastos económicos de la celebración de su pequeña hija.

El padre de la cantante destaca la importancia de la felicidad de su hija y confía en que este matrimonio puede ser un paso positivo en sus vidas. A pesar de las críticas y especulaciones, el apoyo familiar puede ser fundamental en este tipo de situaciones, y parece que Pepe Aguilar está dispuesto a respaldar a Ángela en su camino.

“Luego ponen una canción de mi mamá (Flor Silvestre), que le cantaba a mi papá (Antonio Aguilar). Estaba esperando más tristeza, más golpe en el corazón al caminar con mi hija (al altar) y no. Me dio una sensación extraña escuchar a mi madre cantar y llevar a mi hija casarse, pero también alegría, qué cosa tan extraña. Me da alegría por ella; por ellos, pero más por ella porque estaba haciendo lo que quería”, añadió durante la entrevista.

La relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal ha sido un tema de conversación en el ámbito del entretenimiento, no solo por la sorpresa del romance, sino también por las circunstancias que los rodearon. El hecho de que su amor surgiera justo después de que el intérprete de ‘Botella tras botella’ anunciara su ruptura con Cazzu generó diversas reacciones entre los seguidores y medios.

