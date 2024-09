Aylín Mujica le pone un alto a su ex Rey Grupero

Aylín Mujica no se quedó callada ante las declaraciones del Rey Grupero, quien insinuó que ella estaba molesta por su nueva relación sentimental. En el pódcast “Sin vergüenza”, el youtuber mexicano dejó entrever que la presentadora de televisión habría mostrado señales de descontento por su nuevo romance con Nanda Rocha, sugiriendo que había interferencias en su vínculo amoroso pasado.

La cubana, al escuchar estas afirmaciones, decidió responder y aclarar la situación públicamente. Afirmó que, aunque habían tenido un breve romance, su vida ha seguido adelante y que no tiene razones para molestarse. Su respuesta fue directa, dejando claro que su enfoque actual está en su carrera y en su bienestar personal, sin espacio para revanchismos o celos.

“Nunca existió una relación como tal, yo le tuve mucho cariño, yo estaba vulnerable dentro de la casa y cuando salí de la casa también, y aquí hay una persona que es testigo. No entiendo por qué lo está haciendo, no es verdad todo lo que está diciendo, en ningún momento me puse fúrica y tampoco entiendo por qué, si tiene una relación con una persona, tiene que sacar a una ex del pasado. Lo único que te tengo que decir es, deja de hablar de mí, ya no tiene ningún sentido”, dijo en una emisión de ‘La Mesa Caliente.

Este episodio ha añadido más drama a las ya intensas dinámicas del entretenimiento, donde las relaciones y los desacuerdos son pan de cada día. Aylín Mujica ha demostrado que no es una persona que se deja afectar fácilmente por las opiniones ajenas, defendiendo su posición con firmeza y gracia.

Rey Grupero en un episodio de ‘Sin Vergüenza’ aprovechó para manifestar lo que presuntamente habría apreciado de la también actriz: “Ella presentó la nota y se puso fúrica, pero también ella decía que no éramos nada, que éramos amigos, y yo dije: ‘Sí somos amigos, no hay problema’, pero nada más prueban al flaco de oro”.

