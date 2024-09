Julio César Chávez: “Siempre esperé una llamad para decirme que Julio se había muerto”

En una reciente revelación sobre la vida de Julio César Chávez y su familia, el legendario boxeador mexicano, habló sobre la difícil situación que enfrentó cuando su hijo, Julio César Chávez Jr., fue detenido en Estados Unidos.

En una entrevista con ESPN, el exboxeador mexicano recordó el dolor que experimentó durante esos días, temiendo constantemente que su hijo pudiera morir debido a sus problemas: “Andaba muy sensible en esos días, esperando que me hablaran del otro lado para decirme que Julio se había muerto”, dijo Julio César Chávez.

Explicó cómo la angustia aumentaba al no poder ayudarlo directamente debido a las diferencias legales entre México y Estados Unidos.

“Omar y Cristian no me hablaban porque no iba por su hermano. Se me hace un nudo en la garganta, me decían: ‘papá, papá, ve por Julio. Tienes que ir por mi hermano, va a morir’. Lógicamente no era fácil para mí, en México fácil lo agarro, pero en EE. UU., donde las leyes son diferentes, donde si agarras a tu hijo te meten a la cárcel, te quitan la visa. El cabrón ya me tenía restringido, ya se la sabía, me tenía entre la espada y la pared”, comentó Chávez.

Chávez también reflexionó sobre su relación con sus hijos, admitiendo errores en su vida, pero destacando que siempre los ha amado y luchado por ellos.

A pesar de todo, reconoció que se equivocó al apresurar las carreras de boxeo de Julio y Omar, llevándolos a pelear antes de que estuvieran listos, lo que contribuyó a sus problemas personales. “De eso sí me arrepiento”, confesó, pero aseguró que siempre ha estado presente para sus hijos en los momentos más difíciles.

