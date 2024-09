Nicky Jam expresa todo lo que siente por su esposa

Nicky Jam ha compartido su experiencia de recién casado con la modelo colombiana Juana Varón y cómo su relación ha influido en su música y en su vida personal. En su nuevo álbum “Insomnio”, el artista refleja su vida nocturna y sus vivencias previas a su matrimonio, lo que permite a sus seguidores conocer más sobre su pasado y su evolución emocional.

“Llegó en un buen momento de mi vida, en un momento donde la necesitaba y yo llegué en un buen momento de la vida de ella. Y estamos bien, gracias a Dios”, comenzó diciendo en exclusiva para Mezcal TV. Además, aprovechó para agregar detalles de sus experiencias: “He pasado estos últimos dos años, un momento un poquito oscuro, se puede decir, porque obviamente los traumas del pasado que le llegan a uno me ha dado un poquito de ansiedad, ataques de pánico”.

“Estuve tomando mucho y de hace unos meses acá me he tranquilizado, obviamente, de pronto, no de la mejor manera. Yo con el cannabis me he relajado y me ha funcionado a mí. Yo sé que otra persona lo escucha y dice, pero bueno, ¿cómo brinca de una cosa para otra?”, reveló sobre los problemas que venía enfrentando con el alcohol.

Sin embargo, no es la primera vez que viene hablando de las cosas que atraviesa: “Cada cual le funciona lo que le funciona, pero dentro de ese momento del alcohol y la rumba y todo eso, salió esta pieza de Insomnio. La mayoría de las canciones se escribieron en la noche, se grabaron en la noche y hablan de la noche”.

El cantante también destacó la importancia de Juana como compañera, señalando que llegó en el momento perfecto, brindándole estabilidad y apoyo. Esta etapa de su vida inspira tanto su música como su visión del futuro, lo que se traduce en un trabajo artístico más maduro y personal. Con “Insomnio”, Nicky Jam no solo busca entretener, sino también compartir una parte de su historia y sus emociones más profundas.

“Tiene un pasado parecido al mío, un pasado oscuro y ninguno de los dos nos juzgamos; nos entendemos, me identifico mucho con ella y ella se identifica mucho conmigo”, y sin duda contó que esa parte de su relación le encanta.

“Yo he tenido mucha inestabilidad en la vida por el pasado mío, mis traumas y ella también. Entonces, muchas veces dos locos se tienen que encontrar para que estén locamente enamorados”, dijo.

