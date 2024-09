Dave Bautista revela que ha perdido peso para verse mejor ante las cámaras

Luego de desfilar por la alfombra roja de la premiere de la cinta “The Last Showgirl”, en el Festival de Cine de Toronto, con un evidente y radical cambio físico, el actor y ex luchador profesional Dave Bautista reveló que decidió someterse a esta “transformación” debido a su objetivo de “verse mejor ante la cámara”.

Durante su más reciente entrevista con el creador de contenido Chris Van Vliet, el intérprete de 55 años mencionó que, además de adelgazar para su papel en la cinta “The Killer’s Game”, siguió este camino debido a que sentía muy “incómodo” con el peso que obtuvo en la película “Knock at the Cabin”.

Comencé a adelgazar porque crecí demasiado para un papel, incómodamente grande. Para ‘Knock at the Cabin’ crecí mucho. Pesaba alrededor de 142 kilos… subí de peso muy rápido y subí una cantidad incómoda de peso y me llevó una eternidad perderlo” Dave Bautista – Actor

Dave Bautista busca competir por nuevos papeles

En la misma conversación, el intérprete de la saga “Guardians of the Galaxy” reveló que también buscó llegar a un peso “más bajo” para no parecer demasiado “distractor” frente a sus compañeros de rodaje.

Aunado a lo anterior, dejó en claro que su principal intención es adelgazar para interpretar una gama más diversa de papeles, además de sentirse “mejor” frente a la cámara.

Cuanto más adelgazaba, mejor me veía ante la cámara y mejor me veía al lado de otros actores. Sigo siendo un ser humano grande. Mido 1,93 metros y peso 109 kilogramos al lado de un actor típico, parezco un gorila y distrae. Probablemente pierda unos cuantos kilos más. Me estoy matando para estar así de delgado. Estoy entrenando duro” Dave Bautista – Actor

Previo a su reciente participación, el ex luchador de la WWE mencionó al medio Daily Mail que se encuentra en el peso más bajo dentro de su adultez. Incluso, confesó que su actual perfil físico es igual al que ostentaba cuando tenía 19 años.

Durante su carrera como luchador, y en sus inicios en la industria cinematográfica, Bautista llegó a pesar cerca de 131 kilos, siendo su máximo 168 kilos.

Sin embargo, y a pesar de distinguirse durante los últimos años por su imponente físico y figura, el ahora actor estadounidense ha revelado, en entrevistas previas, que su principal objetivo es convertirse en un gran actor: “Nunca quise ser el próximo ‘La Roca’. Quería ser un buen actor, un intérprete respetado.

En sus más de 15 años dentro de la industria cinematográfica, Bautista ha colaborado con grandes creadores como M. Night Shyamalan, con “Knock at the Cabin”; Denis Villeneuve, con “Blade Runner 2049” y “Dune” y “Dune: Part Two”; Rian Johnson en “Glass Onion: A Knives Out Mystery”, entre otros.

