Guillermo Ochoa revela su opinión sobre ser suplente de México

La ausencia del histórico portero de la selección mexicana Guillermo Ochoa en la primera convocatoria de Javier Aguirre al mando del Tri ha generado una gran polémica ante lo que podría significar su salida formal del equipo para el Mundial de 2026 que se realizará de manera conjunta entre Estados Unidos, México y Canadá.

A pesar de esto el guardameta que recientemente firmó con el AVS Futebol se mostró bastante respetuoso con esta decisión y reconoció que se encuentra en un momento en el que no está atravesando su mejor nivel deportivo y además por su edad ya no está para ser titular indiscutible del combinado nacional; a pesar de eso no esconde sus deseos de seguir defendiendo al equipo aunque sea desde el banquillo de suplentes.

“Sé mi realidad, sé la edad que tengo, pero sigo levantando la mano y no me veo compitiendo por un segundo o tercer puesto. Compito para jugar, para ser el numero uno. Si voy a competir para estar en el Mundial, lo voy a hacer para jugar, ya después si la gente decide que no estoy listo o no estoy apto para ese puesto, pues lo decidirán ellos, pero yo voy a competir siempre para ser el número uno, esa es la manera en la que lo tengo que afrontar”, expresó.

Estas declaraciones las realizó Guillermo Ochoa durante una entrevista ofrecida para Claro Sports, donde el cancerbero habló sobre su ausencia en la Copa América 2024 y se mostró enfático con las exigencias que se tiene para poder estar en el más alto nivel competitivo para poder ser nuevamente elegido para la selección mexicana.

“Siempre se van a hablar y especular muchísimas cosas en las mesas de debate, pero no hubo ningún problema. Yo siempre estoy apoyando a los porteros, a veces no se hace público, pero convivo con ellos, les mando mensajes y trato de ayudar. Eso no quiere decir que no pueda seguir compitiendo, al contrario, esto también ayuda a que ellos sigan trabajando y mejorando, y que vean que voy a seguir peleando”, resaltó.

“En lo deportivo yo sé que puedo competir, pero lo otro es un tema de la vida, algo que esta fuera de las manos de cualquiera de nosotros. He tratado y seguiré tratando de mantenerme en las ligas europeas de máxima competición, porque quiero seguir disfrutando al máximo y hasta el último día de mi carrera jugar en Europa, que es el sueño de cualquier futbolista”, afirmó Ochoa.

Para finalizar, Ochoa habló sobre las propuestas que recibió en equipos del viejo continente para mantenerse activo, resaltando que todavía le quedan un par de años para estar en la élite.

“Me salió uno en Eslovaquia, uno en Hungría, uno en Bulgaria, uno en Arabia, uno en Bélgica, y ya no te voy a decir más países. Sí llegó ese punto que dije, vamos a ver, si no sale nada, ¿Qué vamos a hacer?, pero la velita no la apagué hasta el último momento”, concluyó.

