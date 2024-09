Joaquín Beltrán: “Pumas debe recuperar su mística, es un grande”

El histórico jugador y bicampeón de los Pumas de la UNAM, Joaquín Beltrán, sostuvo que el conjunto felino se mantiene como uno de los más grandes dentro de la Liga MX a pesar del complicado momento que han atravesado las últimas temporadas gracias a la historia que poseen dentro del balompié azteca; de igual forma se mostró confiado en poder recuperar ese nivel próximamente.

Estas declaraciones las realizó el antiguo jugador para Línea 4 de TUDN, donde afirmó que el equipo debe ser mucho más constante y recuperar su mística para poder mantener un buen momento a lo largo de todas las temporadas en las que compiten y no cada cierto tiempo como ha venido ocurriendo los últimos años.

“Para mí es grande, parece que Pumas atraviesa un momento complicado en el protagonismo del fútbol mexicano, 13 años de no ser campeón, dos finales con mucha distancia de una a otra además perdidas, sin título internacional… pero no puedes dejar de lado la historia lo que le ha aportado pumas al futbol mexicano, en cuestiones de títulos, de aportes a la selección mexicana, al extranjero, en fin, me parece que si la historia y lo que ha aportado universidad a largo de la historia del futbol mexicano no puede quedar de lado, pero si entiendo y comparto de que un equipo grande tiene que ser vigente constantemente y Pumas lo ha dejado de serlo”, expresó.

Beltrán consideró que exiten varios factores que son los que han generado que los Pumas de la UNAM hayan perdido protagonismo durante los últimos años y les brindó algunos consejos sobre los factores que deben mejorar para acabar con la sequía de 10 años que tienen sin levantar un trofeo de campeón en el balompié azteca.

“Para mi hay tres temas en específico, la primera y la más importante es alejarse de la mística y la filosofía que ha caracterizado el club, escuchando al Ruso al inicio del programa decía que ha habido lapsos en los últimos partidos en los que Pumas ha jugado sin un canterano y es una realidad, Pumas debuta jugadores, pero no les da consistencia y creo que alejarse de esa filosofía de apostar por los canteranos y equilibrar el equipo con jugadores extranjeros y evidentemente futbolistas formados en cantera”, dijo.

“Otra cosa es la continuidad de los debuts, si analizamos los debuts que ha tenidos Pumas en los últimos años nos vamos a encontrar con muchos nombres, pero de repente hay muchachos que debutan un partido y si vuelven a jugar lo hacen uno o dos años después y eso evidentemente no es un proceso… y la tercera, Pumas en los últimos años ha tenido un presupuesto mucho más amplio y me parece que ha habido contrataciones o inversiones que no han sido bien planeadas y que desafortunadamente no ha dado resultados como se esperaban y esas son algunos factores que han provocado que Pumas no sea consistente y que casi ya tengan 13 años sin un título”, concluyó Joaquín Beltrán.

