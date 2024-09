Marie Claire Harp habla de la mala cirugía que le hicieron

Marie Claire Harp, presentadora venezolana de televisión, habló de una mala cirugía que le hicieron en su nariz y que, a pesar de que han pasado varios años, sigue sufriendo consecuencias.

En una entrevista con varios reporteros, que fue publicada por Edén Dorantes, la conductora dijo que ha pasado varias veces por el quirófano.

“Tengo los senos hechos, en la cara una mala rinoplastia, pero el tema del ejercicio y alimentación acomoda cualquier tipo de cuerpos, eso no depende de la genética, eso depende de la disciplina que tú tengas y las ganas que tú tengas de querer cambiar tu cuerpo”, afirmó.

Además, explicó que la operación que se hizo en la nariz no le permite respirar bien.

La famosa explicó que decidió hacerse este procedimiento cuando tenía 19 años y muchas personas le vendían esta cirugía como que le iba a cambiar la vida.

“Me pusieron muy finita la nariz y luego me salió una bola de cartílago y para quitármela sufrí, entonces me pusieron otra cosa y la cara lo rechazó, quedó así y me da demasiado miedo volverla a tocar”, explicó.

Aconsejó a quienes quieren hacerse esta cirugía que mejor no lo hagan si en realidad no tienen la necesidad de someterse a ese cambio.

Dijo que hay quienes comentan que se hizo los glúteos, pero no es algo que se haya hecho. “Eso siempre ha sido producto del ejercicio, de hecho, cuando dejo de hacer ejercicio me pongo muy delgada y se va desapareciendo la masa muscular. Entonces tengo que retomar otra vez y volver a la alimentación de carga y descarga. Es un tema”, confesó.

Los periodistas le preguntaron por figuras como Ninel Conde, quien aseguran que se ha hecho varias cirugías y por eso se ve tan distinta. Sin embargo, Marie Claire Harp contestó: “A mi me parece una mujer muy guapa. Yo la vi en persona hace un tiempo y me parece una mujer muy sexy”.

Comentó que en ocasiones hay quienes no se sienten conforme y por eso deciden hacerse más, pero en el caso del Bombón Asesino, la venezolana dijo que hay que dejarla tranquila.

