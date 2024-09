Miss Universo México 2024 habla de sus expectativas para el certamen

María Fernanda Beltrán, Miss Universo México 2023, habló con el programa Hoy Día de sus expectativas para representar a su país en la próxima edición del certamen de belleza.

En entrevista con Hoy Día, la modelo contó que está muy emocionada por ser la anfitriona, pues el concurso se hará en Ciudad de México.

“Estoy muy agradecida por la oportunidad y claro, representar a todo un país entero y tener que ser la anfitriona es mucha responsabilidad, es un orgullo muy grande que llevo a la par de Osmel y de toda la organización”, dijo.

Además, indicó que le entusiasma recibir a 130 mujeres de diferentes partes del mundo. “Sabemos que estamos llenos de cultura, folclore, magia, somos un gran país”.

En la entrevista estuvo Osmel Sousa, a quien le preguntaron qué se necesita para ganar el Miss Universo y se negó a contestar: “Es un secretito que no lo puedo revelar porque sino me lo copian, pero no se preocupen, porque voy a estar al lado de esta belleza, a quien voy a estar preparando bien para que primero sea una gran anfitriona y después una gran e importante candidata y pueda estar en los primeros lugares”.

La reina de belleza, luego de la intervención de su mentor, habló de una de las campañas sociales que promueve.

“Después de ser parte del ciberacoso, entendí las herramientas que se necesitan sacar en el mundo. Esta educación virtual que es muy importante tenerla actualmente, saber qué se necesita hacer y cuáles son los pasos a seguir”, afirmó sobre el hate en las redes.

María Fernanda afirmó que tiene varias estrategias que van más allá de la imagen: “Creo que es importante no solo la belleza física, sino la esencia de la mujer. Creo que es importante trabajar también el crecimiento personal y obviamente, bueno, con todos los consejos que me dé Osmel para seguir adelante”.

