Sandra Echeverría y su experiencia en un proyecto de comedia

Sandra Echeverría, tras más de dos décadas en la industria del entretenimiento, se embarca en un nuevo desafío al protagonizar la adaptación mexicana de la popular serie estadounidense “Casados con hijos”, junto al reconocido Adrián Uribe. Este proyecto marca su entrada al mundo de la comedia, un género en el que, según ella, había escepticismo por parte de algunos sobre su habilidad para desempeñarse.

“Tenía muchas ganas de hacer algo distinto. El problema aquí era que los ejecutivos no me veían en comedia, no me veían en sitcom porque la gente me conoce mucho más por el drama, así que me tocó pelear por el personaje y pelear mi audición”, comenzó diciendo en exclusiva para ‘People en Español’.

A pesar de las dudas, Adrián siempre confió en su talento y la impulsó a aceptar este reto. “Estoy nerviosa”, confesó Echeverría, reflejando la mezcla de emoción y ansiedad que acompañan a cualquier nuevo comienzo.

“Era de ‘¿cómo? Sandra no va a poder hacer un sitcom, ella es de otro tipo de proyectos’. La verdad es que les demostré y me demostré que puedo hacer géneros distintos. Por eso somos actores, ese es el chiste: buscar retos distintos, hacer cosas diferentes a las que hemos hecho anteriormente y este personaje es completamente distinto a lo que he hecho y me gusta poder sorprender y que la gente diga ‘¿esa era María Félix y ahora está haciendo esto?'”, añadió.

La serie ya está disponible en ViX, el servicio de streaming de TelevisaUnivision, y consta de una primera temporada con 10 episodios que prometen entretenimiento y risas en torno a las desventuras de una familia disfuncional. La expectativa está alta, y tanto Echeverría como Uribe esperan que la audiencia disfrute de esta adaptación tanto como lo hicieron con la original.

“Adrián se portó increíble conmigo, logramos una buena conexión desde la audición, me apoyó porque él ya estaba en el proyecto y fue el que dijo ‘a mí me gusta Sandra’ y siempre estaré agradecida por eso'”, dijo sobre su compañero de trabajo.

