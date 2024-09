El cara a cara entre Aleska Génesis y Gaby Espino

La modelo venezolana Aleska Génesis contó cómo fue la vez que se encontró a Gaby Espino, con quien tuvo diferencias, debido a que comparten el mismo ex: el empresario Miguel Mawad.

Luego de varios meses en que la actriz apoyaba a Mawad, quien hacía fuertes acusaciones sobre la exparticipante de La Casa de los Famosos 4, se generaron varias diferencias entre ellas. Sin embargo, hubo un momento en el que, por cosas de la vida, les tocó verse cara a cara.

Lejos de convertirse en una situación problemática, Aleska Génesis aprovechó este momento para encarar a la protagonista de ‘Santa Diabla’, con la intención de limar asperezas.

¿Qué pasó con Aleska Génesis y Gaby Espino?

En el podcast No lo cuentes, del boricua Carlos Adyan, la modelo contó: “Esas fotos que salieron de mi cuando me agarraron presa, ella las mandaba, de cierta manera burlándose de la situación”.

Después, explicó cómo fue cuando se vieron: “Me encuentro a Gaby en una reunión y no me imaginé nunca verla ahí. Todos alrededor se pusieron nerviosos, todos, no sabían cómo ella o yo íbamos a reaccionar. En ese momento me acerco y le digo ‘Gaby, tú y yo tenemos que hablar para dejar cosas atrás'”.

Para Aleska Génesis era importante resolver este problema, pues consideraba que las cosas entre ellas no tenían que estar de esa manera: “Yo quería saber si ella realmente pensaba que yo era una hacker o que yo había hecho todo lo que ella en algún momento me acusó”.

La conversación surtió efecto y lograron pasar la página, según reveló en la entrevista: “Yo sentí que un peso que yo tenía encima se me quitó. Ese día nos abrazamos, lloré, yo creo que fue muy bonito y decidimos que todo eso que vivimos en un momento lo íbamos a dejar atrás, incluso, estábamos bloqueadas, ya nos desbloqueamos. No nos seguimos”.

Durante varios meses, las artistas protagonizaron polémicas por los contenidos que se filtraron o indirectas que lanzaban en medio de la separación de Aleska Génesis y Miguel Mawad. En muchas ocasiones, Gaby Espino respaldaba a su ex, dando a entender que la del problema era la modelo.

