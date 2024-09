¿A quién eliminaron hoy en La Isla: Desafío Extremo?

Las eliminaciones son cada vez más difíciles en La Isla: Desafío Extremo, reality show de Telemundo, y este lunes le tocó ser desterrado al actor colombiano Sebastián Caicedo.

El hecho movió un montón a su equipo, las Panteras, que lloraron porque el ex de Carmen Villalobos ya no jugará más en la competencia que graban en Turquía.

El artista se mantuvo con mucho control pese a la situación e intentó darle ánimo a sus compañeros. “Yo le dije a Dios que no me diera una prueba así, yo vengo muy mal desde hace tiempo, ya sabes de qué, yo estoy muy mal de mi tendinitis y apenas hice fuerza, me pinchó, me dio un corrientazo y lo solté”, contó.

Para despedirlo, los participantes comenzaron a aplaudir y a corear: “Sebas, yo voy a ti, Sebas yo voy a ti”. Con esto demostraron el gran cariño que le tienen.

“Hoy amanecí orando como todos los días a Dios, pidiéndole fuerzas para enfrentar este momento, le pedía que fueraun reto que fuera en contra de lo que vengo padeciendo hace más de un mes, me saca la misma lesión que me sacó en el Exatlón que fue una tendinitis crónica. No me quiero excusar, pero ya casi no podía ni cerrar la mano”, dijo sobre el momento en el que falló y perdió en este juego.

Sebastián Caicedo cree que todo estaba destinado para que fuera así. “Eso solo significa una cosa, que yo venía a la isla con un propósito, la isla me deja una gran experiencia de vida, venía con muchas preguntas y salí con muchas respuestas, pero vine con un propósito que quería encontrar y ese propósito era hablar del amor de Jesús, creo que me voy con una semilla en cada uno de los corazones no solo de mis compañeros, sino de la gente”.

El actor considera que se lleva amigos de esta experiencia y eso es algo que le nutre. “Muchachos, de verdad sigan compitiendo, mirándose a los ojos, con una competencia clara, sana y sobre todo que gane el que más se lo merezca sin pasar por encima de nadie”.

La competencia en La Isla: Desafío Extremo se acerca a su etapa cumbre y se conocerá, luego de semanas tan intensas, quién ganará el premio de $200.000 dólares en efectivo.

Sigue leyendo:

· ¿Las águilas, desintegradas?, “La Isla: Desafío Extremo”

· Aylín Mujica, Julián Gil y Carmen Aub se reencuentran en Miami luego de La Isla: Desafío Extremo

· Sergio Mayer se sincera sobre el gran reto que enfrenta en La Isla: Desafío Extremo