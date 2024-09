Niña de 10 años muere al caer por la ventana de edificio en El Bronx

Una menor de 10 años perdió la vida al caer de una ventana de un edificio en El Bronx luego de que supuestamente la dejaran sola en casa, informaron las fuentes.

Las autoridades recibieron una llamada de 2157 Southern Boulevard en la sección East Tremont de El Bronx alrededor de las 8:45 de la noche del jueves por un informe de una infante que se había caído de la ventana de un edificio.

La niña podría haber estado sin compañía en casa cuando se cayó, mientras las autoridades dicen que tenía lesiones que indicaban una caída desde una gran altura, incluyendo hematomas en los pies, señalaron fuentes policiales el domingo.

La menor estaba vomitando sangre cuando fue llevada en un vehículo particular al Hospital St. Barnabas, donde fue declarada muerta, dicen las fuentes policiales.

Asimismo, expresaron que la niña y su madre habían discutido sobre el uso del iPad ese mismo día.

La madre salió a las 4:30 de la tarde para una cita con el médico.

Cuando llegó a casa, halló a su hija yaciendo en el patio exterior de su edificio, agregaron las fuentes.

Los funcionarios estaban revisando el video de vigilancia para intentar determinar si la niña estaba siendo supervisada por alguien y se cayó de una ventana o del techo.

10-year-old NYC girl dies after fall from window: ‘She was a sweetheart’ pic.twitter.com/RvAhgWQl39 — New York Post (@nypost) September 15, 2024

Una residente que vive en el edificio hace más de 30 años manifestó que llamó al 911 sin saber que llamaba por la hija de su vecina, informó New York Post.

“Mi hijo me llamó y me dijo que llamara al 911”, señaló la vecina. “Llamé al 911 y me siguieron haciendo preguntas. Pensé que algo le había pasado a alguien que se bajó del autobús con él [su hijo]. No sabía que era la hija de mi vecina que vivía arriba”.

Cuando llegaron abajo, la familia de la menor ya la habían subido a un taxi para trasladarla al hospital, agregó la mujer.

“Su madre era muy, muy buena. Una madre decente. Vive encima de mí. Mantenían a esos niños muy bien y limpios”, dijo. “Lo siento por la madre. Lo siento por la madre”.

“La niña era muy callada. Yo me burlaba de ella y le decía: ‘Oh, te ves muy bien’”, recuerda. “Era un amor”.

El médico forense de la ciudad determinará la causa de muerte de la infante, indicó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

Hasta el momento no se han presentado cargos ni se han hecho detenciones en este caso.

