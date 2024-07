Niño de 3 años cayó 5 pisos al vacío y sobrevivió: susto y milagro en Nueva York

Un niño de 3 años cayó al vacío desde la ventana de su hogar en un 5to piso en Brooklyn anoche y sobrevivió milagrosamente, dijo la policía de Nueva York.

El niño estaba jugando con un aire acondicionado de ventana alrededor de las 8:40 p.m. del martes cuando cayó desde la parte trasera de un edificio residencial en E. 21st St. cerca de Church Ave. en Flatbush. Los médicos lo llevaron al Maimonides Medical Center, donde se esperaba que sobreviviera, indicó Daily News.

El superintendente del edificio, Javier Cornejo, dijo que corrió después de recibir una llamada desesperada de los padres de la víctima. “La madre dijo que el bebé hizo a un lado el aislamiento del aire acondicionado. El bebé se cayó porque el inquilino instaló el aire acondicionado y no estaba seguro. Abrió la instalación y se cayó. Cuando llegué allí, el niño estaba en el suelo. Estaba boca abajo. No podía creerlo”.

“Lo sacaron en camilla. Todavía respiraba”, dijo otro testigo, que no quiso dar su nombre. “No podía mirar para decirte la verdad. Tuve que apartar la mirada. Su padre estaba con él. Estaba en shock”. No se sospechaba ningún delito hasta anoche en este incidente, dijo la policía.

En un caso similar, en febrero un niño de 7 años sobrevivió milagrosamente luego de caer tres pisos desde un edificio residencial en East Harlem, Manhattan (NYC). Pero estas emergencias casi nunca tienen un final feliz. En septiembre un niño de 7 años cayó trágicamente del balcón de un apartamento en Fort Lee, Nueva Jersey. En julio de 2023 un menor de cuatro años murió después de precipitarse por una ventana en su domicilio de un 4to piso en un edificio en Brooklyn (NYC).

Este tipo de accidentes suceden con más frecuencia a medida que sube la temperatura en la ciudad y los adultos abren las ventanas y balcones para refrescar los espacios. Como prevención, las autoridades recuerdan:

-Revisar cuidadosamente los protectores de las ventanas periódicamente. Las tapas o pantallas no son sustitutos seguros.

-Nunca coloque frente a una ventana una cama, silla u otro objeto sobre el que los niños puedan treparse.

-Mantenga a los menores alejados de los balcones y terrazas si no están siendo supervisados de cerca por un adulto, cerrando las puertas de esas áreas.

-Nunca permita que los niños jueguen cerca de los huecos de los ascensores o en las escaleras de incendios, balcones, terrazas o tejados. Tampoco que estén sin supervisión en los pasillos de los edificios que tienen ventanas sin vigilancia.

-Llame al 311 para reportar las ventanas de los pasillos que no tienen protección.