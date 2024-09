Juan Soler sobre su madre: “Se pone muy complicado”

La situación que enfrenta Juan Soler con su madre es, sin duda, un desafío emocional y familiar significativo. A medida que él y sus hermanos navegan este camino, es admirable ver cómo buscan apoyarse mutuamente y enfrentar el diagnóstico de Alzheimer con una actitud positiva. La esperanza de que surja una cura, aunque sea una enfermedad compleja, es un componente importante para mantenerse motivados y con fe.

“Se pone muy complicado porque quieres ir (a verla) permanentemente. He estado yendo todos los años, estoy viajando para allá (Argentina). La mamá cada vez se acuerda menos. Me reconoce por teléfono, que eso es maravilloso”, dijo a los medios de comunicación.

Es igualmente importante que los cuidadores, como Juan y su familia, se cuiden a sí mismos y busquen recursos de apoyo, ya que la carga emocional puede ser considerable. Compartir su historia podría no solo ayudar a crear conciencia sobre la enfermedad, sino también ofrecer consuelo a quienes pasan por situaciones similares.

“Hablamos de tiempos pasados porque su memoria anterior la tiene intacta; entonces, hablamos perfectamente de cuando era chiquito; de cuando ella venía a visitarme a México, hace muchos años. Su memoria cortita es la que ya no está; la inmediatez, te pregunta 30 veces lo mismo, deja prendidas las luces. Dentro de las posibilidades, hay tres personas que viven permanente con ella, son tres por ocho (horas). Ella está bien y es una enfermedad no se puede hacer más que eso”, añadió a la prensa.

La visibilidad de estas experiencias es vital para fomentar la comprensión y el apoyo hacia quienes viven con Alzheimer y sus familias: “Me la paso leyendo descubrimientos del Alzheimer, que ‘esto lo alentiza’; que ‘esto lo hace mejor’; lamentablemente, todavía no hay absolutamente nada (para curarlo)”.

“¿Cómo lo tomo? Con mucho amor; es lo que le tocó vivir a mi mamá y es lo que nos está tocando vivir a nosotros. No le estamos echando la culpa a nadie, aquí no hay responsables. Eso de que uno haga ‘no Dios, por qué a él’; eso no pasa por nuestra mente ni nuestro corazón. Agradecemos la vida que mamá nos dio y la vida que ella tuvo. Y mientras nosotros tengamos las posibilidades siempre vamos a estar al lado de ella”, manifestó.

