Juan Soler contó uno de los peores momentos que ha vivido

Juan Soler ha construido una exitosa carrera en la televisión, especialmente en el ámbito de las telenovelas. Sin embargo, su historia no solo está marcada por éxitos y fama, sino también por un evento que dejó una huella profunda en su vida.

Desde muy joven, Soler vivió un episodio trágico que casi le cuesta la vida. Un accidente inesperado lo llevó a reflexionar sobre la fragilidad de la existencia y el valor de cada momento. Este suceso se convirtió en un punto de inflexión crucial para él, impulsándolo a dejar su país natal, Argentina, y emprender un nuevo capítulo en México, donde su sueño de ser actor de melodramas lo esperaba.

“Yendo de un campo al otro, de La Raqueña a Santa Lucía, así se llaman los campos, tengo un accidente tremendo en la carretera porque me quedé dormido, era mucha la actividad que realizaba y ese día me había despertado a las 4 de la mañana y a las 2 de la tarde me estaba yendo de un campo al otro”, dijo en ‘Sale el Sol’.

Al recordar ese día fatídico, Juan compartió con el corazón abierto cómo esa experiencia transformadora lo llevó a tomar la valiente decisión de perseguir su pasión sin miedo. En lugar de permitir que el miedo lo paralizara, decidió que debía vivir plenamente y luchar por su sueño de convertirse en un intérprete exitoso en el mundo de la actuación.

“Me quedé dormido, tuve una colisión contra una camioneta, de frente, tú ves el coche y es imposible creer que alguien haya salido vivo de allá adentro del coche y ahí tomo la decisión de dejar absolutamente todo e irme de mi país, dije: ‘Casi me mato, quiero vivir la vida’. Inconscientemente, me propuse vivir muchas vidas en una sola, y así llegué a la actuación”, expresó.

Con su historia, Soler no solo inspira a aquellos que lo admiran, sino que también resalta la importancia de valorar la vida y perseguir nuestros deseos más profundos con determinación y coraje. Su recorrido es un testimonio de cómo, a pesar de las adversidades, se puede encontrar la fuerza para reinventarse y alcanzar la felicidad.

