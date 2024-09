Saúl Lisazo habló de su sueño frustrado

Saúl Lisazo, reconocido por su carisma y talento, está listo para sorprender a sus seguidores con su nuevo papel en “Sed de Venganza”, una serie que promete un enfoque audaz y cautivador. En esta producción, el argentino explora un personaje completamente opuesto a su propia personalidad, lo que le ha permitido desafiarse.

En la entrevista con HOLA! AMÉRICAS, Lisazo aprovechó la ocasión para hablar de su amor por el fútbol, un deporte que siempre ha sido una de sus grandes pasiones. Saúl no solo ha destacado en el mundo de la actuación, sino que también ha mostrado su devoción por el deporte rey, lo que refleja su versatilidad y carisma tanto dentro como fuera de la pantalla.

“El fútbol siempre fue mi primera pasión. Entonces, cada vez que veo fútbol o que veo jugar a la Selección Argentina, es un sentimiento muy fuerte y gracias a Dios hemos tenido, a pesar de estar en un país políticamente bastante difícil, hemos tenido una selección que nos ha dado muchas alegrías a los que nos gusta el fútbol. Ver jugar a tu selección o a todo el equipo que te gusta de esa forma, la verdad que sí te da alegrías y te hace sentir bien”, dijo en exclusiva.

“Pasar del fútbol a las telenovelas es, si tú ves a veces los jugadores de fútbol, cuántos teatros hacen en la cancha, que probablemente sea una práctica (risas)“, añadió.

“Yo creo que fue una transición, una transición entre el fútbol, modelaje y después la actuación. Ahí se fue dando más o menos un poquito todo. Pero extraño muchísimo el fútbol y sigo teniendo pesadillas en que no llegas a la pelota, vas a batear un penal y nunca lo puedes pegar. Esas cosas que siempre he tenido los sueños esos tremendos de que… No sé si has tenido alguna vez una pesadilla de algo que te guste, que tú ves que vas solo y, no sé, le erras el gol o montones de cosas que te pasan, pero sigo teniendo esa pasión. Me encanta el fútbol y, bueno, algún día se me hará y yo creo que trabajaré en algo deportivo, en algo en el futbol. Estamos en eso”, mencionó a la revista.

Sin embargo, sus fans por el momento esperan es una actuación intensa y emocionante en “Sed de Venganza”, así como ver cómo el talento de Lisazo brilla en un papel que es todo un reto. Sin duda, la combinación de sus dotes interpretativas y su amor por el fútbol lo convierten en un artista multifacético que sigue conquistando a su audiencia.

