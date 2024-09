Aída Cuevas arremete contra los corridos tumbados: “No sé si lo consideren regional mexicano”

La cantante mexicana Aída Cuevas hizo pública su opinión sobre los llamados corridos tumbados, de quienes dudó en incluirlos dentro del género del regional mexicano.

Durante una reciente entrevista con el programa “Sale el Sol”, la artista de 60 años habló sobre su reciente participación en el tradicional Grito de Independencia así como su interpretación del Himno Nacional en otro evento de entretenimiento.

Posterior a su declaración, la artista latina volvió a ser interrogada, en esta ocasión, sobre su opinión de los corridos tumbados así como la imagen de sus intérpretes. Ante esto, Cuevas comentó que ha escuchado este tipo de canciones por su hija: “No los he visto, sinceramente. Sí he escuchado su música, sobre todo mi hija me dice: ‘mira mamá esta esto’, pero yo respeto como quieran salir”.

Aída Cuevas Vs corridos tumbados

En la misma charla, la cantante mexicana aprovechó la oportunidad para mencionar que para ella, el traje de charro es elemental dentro del regional mexicano

A mí sí me gusta salir bien vestida, bien ataviada. Para mí, el traje charro es México, es mi segunda piel. Y ahora sí que hay público para todo” Aída Cuevas – Cantante

Posterior a esto, Cuevas volvió a señalar que a pesar de tener un gran respeto por sus “compañeros músicos”, tiene dudas sobre considerar a los corridos tumbados dentro del regional mexicano: “¿Para ti representan el regional mexicano o son una extensión de un género musical?”.

Finalmente, la intérprete de “Quizás Mañana” reveló que solo considera al mariachi como parte del llamado regional mexicano debido a la identidad que da a la música de ese país.

No sé si lo consideren regional mexicano. Lo que yo sí considero regional mexicano es el género que yo canto, que es mariachi, esta música que le da identidad a todo un país, que es México” Aída Cuevas – Cantante

Esta no es la primera ocasión en la que una figura de la música mexicana alza la voz respecto a este subgénero del regional mexicano. En declaraciones anteriores, Julio Preciado y el mismo Pepe Aguilar, han mostrado su desacuerdo respecto a esta clase de temas así como a sus representantes.

A pesar de lo anterior, otros cantantes, como la joven intérprete Camila Fernández, nieta de Vicente Fernández, lanzó un mensaje de agradecimiento a Peso Pluma por colocar la música mexicana en boca de todos y a nivel mundial.

Aunado a lo anterior, Fernández también difundió su admiración por el nacido en Jalisco y por la forma en la que ha dado vida a su carrera.

