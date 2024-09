Fernando Carrillo hizo un anuncio y las burlas no paran

Fernando Carrillo ha estado en el ojo del huracán últimamente, especialmente por su defensa a Nicolás Maduro, lo que ha llevado a una notable disminución en su número de seguidores y a una ola de críticas hacia su persona. Este revuelo lo llevó a reaccionar de forma contundente, publicando varios videos en los que se defendía de las acusaciones y ataques recibidos. Sin embargo, decidió tomarse un tiempo alejado de las redes sociales.

El venezolano ha hecho su regreso triunfal, pero su regreso ha estado lleno de polémica. Anunció el lanzamiento de su nueva canción “Obsesionado”, que lejos de ser bien recibida, generó un tormentoso feedback por parte de sus detractores. En lugar de cosechar elogios, la canción parece haber avivado aún más el debate sobre su figura pública. Su situación ha puesto de manifiesto lo polarizados que pueden estar los artistas en su contexto político, y cómo sus posturas pueden afectar su carrera y su relación con el público.

“FERR IS BACK. Ya escuchaste OBSESIONADO en @spotify @applemusic @youtube Próximamente estaremos filmando el videoclip musical en VENEZUELA … Acompáñame. Recuerda que aquellos que dicen odiarte, son solo ADMIRADORES SECRETOS que no logran comprender por qué tantos TE AMAN”, fue el mensaje que acompañó la entrevista que le hicieron.

“Tienes una obsesión que no te deja ya ni ver. Estás obsesionado y por eso, vas a perder. Tienes una obsesión que no te deja ni pensar, estás obsesionado y a mí no me vas a ganar”, dice parte de la letra de su nuevo tema musical.

Fue a través de la red social de la camarita donde los usuarios aprovecharon para dar su opinión acerca del material audiovisual que estaban apreciando, desde entonces los insultos y burlas por el contenido no han parado, y es que muchos de ellos resultaron ser negativos.

“Eso parece una letra de muchacho de 3er año de bachillerato”, “Este tipo se golpeó la cabeza de chiquito”, “La obsesión vas a tener tú cuando el régimen no esté”, “Lamentablemente el consumo de estupefacientes todavía no ha salido de su cuerpo”, “Qué tipo más ridículo y payaso monta tu circo”, “Hasta el periodista se le ríe”, “Te vas a hacer rico con las regalías de Spotify por tantas reproducciones SARNA”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

