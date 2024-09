Javier Aguirre sobre el regreso de Ochoa y Vela: “La puerta está abierta para todos”

Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana, señaló que para los juegos de la fecha FIFA de octubre que servirán de preparación, su segunda convocatoria tendrá a nuevos rostros, especialmente juveniles.

Además destacó que “las puertas de la Selección Mexicana están abiertas para todos”, tras los guiños que han mandado jugadores como Guillermo Ochoa y Carlos Vela en los últimos días.

“Te diría, sin dar nombres propios, pero la pregunta la pide, conozco bien a Memo y a Carlos, los conozco bien, mantengo charlas con los futbolistas que coincidieron conmigo. La puerta está abierta para todos”, aseguró el Vasco Aguirre, en la presentación del partido amistoso entre México y Valencia, en Puebla, para octubre próximo.

El ‘Vasco’ se suelta la lengua con halagos para los dos veteranos futbolistas, pero pone un freno: “Las ganas para estar en la selección son claves, esto no puede ser un castigo”.

“La experiencia es un grado, un plus, no me fijo en las edades, sino en la calidad y en las ganas de estar en la selección, no puede ser un castigo estar en la selección. Debe ser un orgullo. Veo que los jugadores hablan en la cancha, que tienen ganas, aún así no puedes traer a todos. Es difícil que la lista agrade a todos, creo que siendo mexicanos y futbolistas, con carrera en el extranjero, son un orgullo. Las puertas no las tiene cerradas nadie”, agregó el ‘Vasco’.

Carlos Vela regresó a la actividad, después de nueve meses de ausencia, y en su retorno al futbol profesional reconoció que “tendrían que pasar muchas cosas” para regresar a la Selección Mexicana, antes su respuesta era un “no” definitivo para el equipo Tricolor.

En el otro lado, está Guillermo Ochoa, que hace maromas y lances para llamar la atención desde el modesto AVS de Portugal, con la intención de estar en su sexto Mundial.

Y sobre la próxima convocatoria resaltó: “Son partidos de preparación, si habrá gente nueva, que queremos ver cómo se comparta fuera del campo de juego. Dentro tenemos a todos muy vistos, cómo son ellos, su conducta, me ocupa el 365, sé qué haces, pero quiero ver qué haces el resto de la semana. Me ocupa mucho que entiendan en dónde están parados. Sí voy a llamar gente distinta”.

