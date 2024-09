7 años del huracán María, políticos de origen boricua en NY piden cancelar contrato de LUMA por trato “cruel” a puertorriqueños

Nueva York – En la víspera del séptimo aniversario del embate del huracán María en Puerto Rico, líderes políticos de origen boricua en Nueva York pidieron la cancelación del contrato de LUMA Energy por entender que es “inaceptable”, “cruel” y hasta “criminal” la incapacidad de la empresa privada para reducir los apagones que ponen en riesgo la vida y la salud de los boricuas.

LUMA Energy es el consorcio privado que administra los activos de transmisión y distribución de la energía a través de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) desde el 2020 mediante un contrato de alianza público-privada con el gobierno local. En ese momento, sus directivos prometieron mejorar el servicio, reducir las tarifas, y reparar y modernizar la deteriorada red eléctrica de manera ágil.

Sin embargo, más de tres años después de su llegada a la isla, lo anterior no ha ocurrido, y los boricuas tienen que batallar a diario por los efectos en cadena de una red poco confiable. Durante los pasados meses, la recurrencia de apagones masivos ha sido la noticia semanal.

En la conferencia de prensa este jueves en el exterior de la Alcaldía, miembros del Concejo Municipal de Nueva York, la Asamblea estatal y otros se unieron para manifestar indignación por el “estado de miseria” que ha provocado la estancia de LUMA en el territorio.

Apagones afectan procesos de registro de electores

Las políticas destacaron que, no solo se trata del bienestar diario de los miles de clientes de la Autoridad, también de la propia democracia, ya que las interrupciones en el servicio incluso han afectado los procesos de registro de electores a menos de dos meses de los comicios.

Durante las pasadas semanas, las fallas en el suministro de energía en la sede de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y oficinas afines han retrasado y complicado el proceso de inscripción electoral en medio de una avalancha de boricuas que no solo buscan registrarse por primera vez, sino realizar otros trámites para poder ejercer su derecho al voto el próximo 5 de noviembre.

“Los constantes apagones que nosotros vemos a lo largo de Puerto Rico ponen en riesgo la salud mental y física de los puertorriqueños”, planteó la concejal de Brooklyn Alexa Avilés.

A juicio de Avilés, los apagones no solo son prueba de que Puerto Rico, siete años después de María, no se ha reconstruido, sino que en vista de que la electricidad es un servicio esencial, las interrupciones reflejan un agravamiento de la situación general con implicaciones económicas.

“Los apagones han puesto en peligro a personas de la tercera edad que necesitan equipo médico, cuidadores que están batallando, nuestros bebés, nuestras familias. La gente no tiene el dinero para reemplazar los equipos que se dañan por la falta de energía; esto es un problema económico. Imaginen la angustia si tu madre va a sobrevivir porque la electricidad se va tan a menudo y tan frecuentemente, y no saber si ella va a tener acceso al ventilador que necesita o el bebé que necesita uno”, continuó la boricua nacida en Bayamón.

Avilés añadió que la inestabilidad del sistema también afecta a miles de negocios en la isla.

“Nuestra gente está pasando por una angustia mental y emocional, adicional a las dificultades económicas debido a la situación. Los negocios están perdiendo sus inventarios enfrentando tarifas más y más altas. Es insostenible, es cruel y es innecesario”, expuso.

“Es absurdo pedirle a los boricuas que paguen por un daño que ellos no causaron. Es una locura, es cruel, y francamente, yo creo que es criminal”, puntualizó la legisladora.

Cabe señalar que los consumidores boricuas pagan tarifas de electricidad que están un 41% por encima de la tarifa promedio en Estados Unidos.

Por su parte, Carolina González, portavoz de la organización LatinoJustice PRLDEF, planteó que prácticamente los boricuas han quedado a merced de una red eléctrica precaria y poco confiable por las decisiones de las autoridades en el poder.

“El daño provocado por el desastre y por otros posteriores fue horrible, pero el continuo daño ha sido creado por decisiones nocivas de los que están en el poder, y por eso es que estamos aquí”, afirmó la activista.

De paso, catalogó de “inaceptable” las interrupciones en el servicio eléctrico a semanas de la fecha límite de inscripción este sábado 21 de septiembre.

“Estamos profundamente preocupados por cómo los constantes apagones crónicos están amenazando la habilidad de los puertorriqueños de llevar a cabo cada aspecto de su vida diaria, incluyendo su derecho de ejercer el voto de manera secreta, porque la falta de electricidad obligó a cerrar centros de registro mientras miles intentaban inscribirse para la fecha límite que es el sábado”, alertó.

Añadió que la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico planea presentar una demanda de clase contra LUMA en respuesta a esta situación.

La asambleísta estatal de Nueva York Jessica González Rojas cuestionó que 7 años después de la catástrofe, “todavía estamos viendo los vestigios de la negligencia en la isla”.

“Nosotros sabemos que nuestra gente es fuerte, valiente y visionaria, especialmente nuestras mujeres. Nuestra gente se levanta y se expresa. Pero no es nuestro trabajo o nuestra carga tener que ser resilientes…esa no es la respuesta al fracaso de LUMA o Genera PR”,

Genera PR es la empresa, también privada, encargada de la generación de energía en el territorio desde el verano del año pasado. Los apagones causados por relevos de carga debido a déficit de generación también se han repetido durante los últimos meses en la isla.

“Nosotros estamos viendo la manera en que a nuestra patria le están fallando, pero también es nuestra resistencia y nuestra habilidad de hablar en voz alta desde la diáspora para decir ‘basta’, suficiente”, agregó la asambleísta quien se identificó como nuyorican.

Exhortan a compartir en redes #CancelLuma

La legisladora adelantó que hoy estarían compartiendo contenido en redes bajo el hashtag #CancelLuma para reclamar que cancelen el contrato a la empresa por no hacer su trabajo y fallarle a los puertorriqueños.

“Ellos tienen ese contrato por unos pocos años y lo que estamos viendo es más y más apagones. Se ha vuelto la norma para nuestra gente y eso es inaceptable”, denunció.

En ese sentido, la líder de la mayoría en el Concejo Municipal, Amanda Farías, consideró que la administración del servicio eléctrico debe volver a manos públicas.

“Me uno hoy a mis colegas y a mi gente de Puerto Rico en su desprecio y fustración por las prácticas crueles de LUMA Energy. Nosotros estamos unidos en nuestro llamada para exigir un fin a la mala gestión en el manejo del suplido de energía en Puerto Rico y la cancelación del contrato de LUMA. Nosotros necesitamos ponerle fin a los apagones y energía pública para la gente de Puerto Rico. La ciudad de Nueva York no se puede cruzar de brazos y dejar las necesidades de los puertorriqueños en manos de compañías privadas cuya prioridad es la avaricia”, declaró Farías, de raíces dominicanas y boricuas.

Por su parte, la concejal de Harlem y El Bronx, Diana Ayala, cuestionó que LUMA no se haga responsable de la crisis energética.

“La gente de Puerto Rico merece algo mejor”, dijo Ayala, nacida en Río Piedras. “LUMA Energy no ha sido nada más que un desastre desde el principio y no ha cumplico con el reto de proveer a la isla con los servicios más básicos. Los constantes fallos de energía están causando daños en la vida diaria de la gente y la compañía no ha provista solución, tampoco se ha hecho responsable ni ha asumido ninguna responsabilidad para remediar sus deficiencias. Los puertorriqueños aquí en territorio continental le piden a la compañía acabar con los apagones y darle a los boricuas en la isla el respeto y la dignidad que merecen”, emplazó.

Melissa Mark Viverito, expresidenta del Concejo Municipal, argumentó que la electricidad también es vital para garantizar los procesos democráticos como el de registro electoral.

“Yo creo fuertemente que LUMA absolutamente no tiene la intención de proveerle buen servicio a la gente de Puerto Rico. Por qué esta es una compañía que fue creada para este contrato, sin experiencia en proveer este servicio vital”, opinó.

De paso, vinculó directamente al oficial Partido Nuevo Progresista (PNP) con la “crisis de democracia” que ha generado la presencia de LUMA en la isla.

“Estás privatizando un servicio que no solo está afectando la salud de los puertorriqueños, pero está también exacerbando la crisis de democracia en P.R., porque ahora tú tienes miembros corruptos del partido gobernante que usan la excusa de la falta de energía para cerrar sitios de registros de votantes, que dicen que no pueden procesar los cientos de miles de registraciones que están acumuladas ahora mismo de gente que está pidiendo un cambio en P.R. y tratando de sacar a ese Gobierno que está en control de la Comisión Estatal de Elecciones. Esto está diseñado. Es una trampa, esta falta de energía, que se está utilizando para continuar con la falta de transparencia y el gobierno corrupto que existe en P.R.”, alegó Mark Viverito al tiempo que añadió que CEE había cerrado más de 68 juntas de inscripción en los pasados tres años.

La líder cuestionó que electores, particularmente jóvenes, tengan que esperar hasta más de 5 horas para obtener su tarjeta electoral.

Se refirió además a la poca inversión al momento en fondos federales para proyectos dirigidos a reparar y modernizar la red. La Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) ha obligado unos $4,000 millones en fondos federales para proyectos en la red eléctrica. A nivel general, FEMA ha aprobado unos $34,000 millones de dólares en fondos para más de 11,000 proyectos de obra pública entre los que se encuentran los de la AEE.

Aprobado u obligado no significa que los proyectos estén completados.

“No solo le está costando a los consumidores, sino que está impactando nuestra habilidad de tener esa red porque ellos no están velando por los recursos que fueron asignados por el gobierno federal para modernizar la red”, consideró la exponente.

Para Tiffany Cabán, concejal de Queens, lo que está pasando en Puerto Rico es reflejo de su situación colonial. La isla es un territorio de Estados Unidos desde hace más de un siglo.

“Por demasiado tiempo, Puerto Rico ha sido el canario en la mina. Cuando nosotros hablamos de ser un territorio colonizado de EE.UU. en el área climática del Caribe, nosotros estamos viendo qué está en juego; nosotros estamos viendo mucho antes de que llegáramos aquí el daño que se puede hacer y se hará si no hacemos cambios ahora. Nosotros estamos hablando de que vamos a tener la elección más importante de nuestra vida porque la democracia está en juego, pero lo que estamos viendo, los precios en P.R., con una democracia no funcional y yo diría que inexistente, está llena de políticas dominantes que ponen a las corporaciones y a las ganancias sobre la gente”, analizó.

“Puerto Rico merece algo mejor. Ya pasaron siete años desde María y todavía el pueblo no tiene energía confiable. Los puertorriqueños merecen una transición justa, energía sostenible y limpia”, reclamó.

Erica González, directora de Power4PuertoRico, coalición que organizó la conferencia en Nueva York, criticó la anuencia de la Junta de Control Fiscal (FOMBPR) impuesta por el Gobierno federal en Puerto Rico para aprobar la privatización de los servicios y la entrada de LUMA y Genera PR.

“Los años de fracasos energéticos en Puerto Rico son un asalto a los puertorriqueños por una administración puertorriqueña que selecciona a corporaciones sobre las personas y de la Junta de Control Fiscal creada por el Congreso en Puerto Rico protegiendo a dos malos jugadores. Alentamos firmemente a los aliados, al público, y líderes que se preocupan por los derechos humanos para amplificar el llamado de la gente de cancelar los contratos de LUMA Energy y Genera PR que mantienen cautivos a los puertorriqueños al abuso y el daño”, señaló González.

Cabe señalar que la Junta aprobó el contrato a LUMA Energy.

A pesar de ser una de las entidades responsables de que el contracto entrara en vigor, Robert Mujica, director ejecutivo del organismo, dijo esta semana que es inaceptable la situación actual del sistema.

“Necesitamos actuar más rápido”, señaló durante la junta pública de la junta.

En específico, Mujica destacó que, en los últimos 7 años, se han gastado apenas $1,200 millones de los más de $17,000 millones que autorizó el Congreso de Estados Unidos para estabilizar y mejorar la red eléctrica.

La respuesta de LUMA a las críticas sobre su gestión

Precisamente este jueves, Juan Saca, presidente y principal oficial ejecutivo de LUMA, defendió en una columna de opinión en El Vocero la gestión de la empresa en los pasados años y alegó que han intentado borrar los hechos históricos que ocurrieron antes de la llegada de la empresa.

En ese sentido, el ejecutivo mencionó el “daño operacional y financiero provocado por décadas de fracasos en el manejo de la utilidad”.

“Por ejemplo, las fallas operacionales y fiscales del pasado resultaron en una de las bancarrotas de utilidades más grandes de la historia de los mercados de bonos municipales, estimada en sobre $10,000 millones, cuya falta de mantenimiento a su infraestructura continúa afectando el progreso de LUMA. No podemos olvidar que el operador anterior, tuvo la calificación más baja de desempeño entre las empresas de servicios públicos de tamaño similar en todo Estados Unidos, según JD Power, compañía reconocida internacionalmente como la fuente independiente de más prestigio realizando clasificaciones sobre la satisfacción de los clientes”, resaltó Saca.

Según el portavoz de LUMA, para hacer frente a estas deficiencias, se implementaron medidas para reducir el tiempo de espera en llamadas y centros de servicio.

Expuso además que, desde 2021, LUMA inició más de 426 proyectos con fondos de FEMA, de los cuales 144 ya están en construcción o han sido completados. Aludió también a la instalación de más de 17,000 nuevos postes capaces de soportar vientos de sobre 160 mph y el despeje de más de 4,900 millas de vegetación.

Saca añadió que, “en el último año, más del 95% de los clientes tuvieron servicio ininterrumpido durante más del 98% del tiempo cuando la generación estuvo disponible. Igualmente, el equipo de LUMA está dando prioridad a la seguridad y mejorando la respuesta en casos de emergencias, como demostramos recientemente al reestablecer el servicio eléctrico a más del 90% de todos los clientes afectados por la tormenta tropical Ernesto en sólo 54 horas”.

Protesta contra LUMA este viernes en Puerto Rico

Este viernes, boricuas inconformes con el trabajo de LUMA protestarán en horas de la tarde desde la sede de la compañía en la Avenida Ponce de León en San Juan.

La movilización, convocada por unas 17 organizaciones sindicales, iniciará con una marcha desde el Centro de Convenciones en Miramar, a las 4 p.m., hasta llegar a las oficinas centrales de LUMA.

Por otro lado, puertorriqueños en ciudades como Houston, Texas, organizan una manifestación para este domingo en WaterWall Park para recordar a los damnificados y muertos por el huracán y pedir acción contra LUMA.

