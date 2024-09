James McAvoy contó el incómodo momento que pasó cuando conoció a Jennifer Aniston

El actor James McAvoy reveló el incómodo momento que vivió cuando conoció a la actriz Jennifer Aniston, (de quien siempre estuvo enamorado), en un encuentro que, aunque breve, quedó grabado en su memoria porque “echó todo a perder“.

En un episodio de ‘Watch What Happens Live’, conducido por Andy Cohen, El escoses aseguró: “Cuando la conocí, no fue muy agradable”. E inmediatamente explicó que esa interacción, que ocurrió hace mucho tiempo atrás en una fiesta de Hollywood, no fue perfecta pero “no porque ella no sea genial”, sino porque él no supo manejar correctamente la situación.

McAvoy reveló que desde siempre había estado enamorado de la ex de Brad Pitt, por lo que conocerla fue una gran sorpresa para él. “Estaba en una fiesta cuando era muy joven, tenía 22 años, en Los Ángeles, y conocí a Lucy Liu. Y Lucy Liu fue muy, muy amable conmigo y me dijo: ‘Ven a conocer a mis amigos’”, comenzó a relatar el actor que, inesperadamente, quedó en medio de un círculo de amigos en el que se encontraba Aniston.

“Quedé justo al lado de Jennifer Aniston y justo cuando Liu estaba lista para decir ‘Hola, les presento a mi nuevo amigo James’, un chico con el que Jennifer había ido al colegio la apartó. Ella se fue y yo me quedé parado con toda esa gente diciendo: ‘Hola, ¿qué pasa? Soy nuevo en la ciudad’”, recordó, entre risas.

Sin embargo, el recién llegado a Los Ángeles echó todo a perder cuando quiso entablar una conversación con su estrella favorita. “Entonces eres Jennifer Aniston y estás en Friends”, le dijo, y la actriz no tomó demasiado bien su comentario. “Fue duro. Pero ella era encantadora”, advirtió con cierta vergüenza.

Cabe mencionar que James McAvoy no fue el único famoso de Hollywood que confesó estar enamorado de Jennifer Aniston. David Schwimmer, quien trabajó con la actriz en ‘Friends’, también admitió haber sentido “un gran flechazo”.

Jake Gyllenhaal, quien interpretó a su pareja romántica en la cinta ‘The Good Girl’ (2002), es otra de las estrellas que admitió haber sentido algo por Aniston.

“Estuve enamorado de ella durante años y trabajar con ella no fue fácil; fue una lucha”, declaró el actor mientras confesaba que era lo que más lo atrapaba de la rubia: “No se debía tanto a ‘Friends’, sino a su personalidad y a las películas en las que aparecía”, agregó.

