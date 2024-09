Santiago Giménez reconoce su alegría por formar parte de la selección mexicana

El delantero del Feyenoord de Países Bajos y ahora estrella de la selección mexicana, Santiago Giménez, habló sobre el futuro del Tri bajo las órdenes de Javier Aguirre como su director técnico y las posibilidades que tienen de poder hacer historia en el Mundial de 2026 que se realizará de manera conjunta entre Estados Unidos, México y Canadá.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para TUDN, donde resaltó que se siente bastante contento por esta oportunidad en la selección mexicana y espera poder hacer todo lo posible para mantenerse como uno de los pilares ofensivos del equipo para este ciclo mundialista.

“Feliz por el nuevo proceso con la Selección Mexicana, tenemos que cambiar la imagen y tenemos que cambiar la página de la Copa América que hicimos y pudimos hacer mucho más y tenemos una gran oportunidad. Tenemos dos años para la Copa del Mundo que es un gran objetivo y empezar a ganar y hacernos fuertes mentalmente e ir creciendo cada uno en lo individual”, expresó.

El mexicano formó parte de la sufrida derrota 0-4 del Feyenoord ante el Bayer Leverkusen en la UEFA Champions League de este jueves y ante este motivo consideró que se sintió bastante molesto y desilusionado por el resultado; ante este hecho sostuvo que harán lo posible para mejorar y así poder sumar victorias.

“La verdad desilusionados y siempre en el primer partido la ilusión es a tope y más allá de la derrota, desilusionado pero tampoco nos vamos a tirar para abajo. Es el primer partido y necesitamos cambiar el chip y página y seguir trabajando para lo que venga”, agregó Giménez.

Para finalizar el jugador azteca habló sobre el proyecto que posee el Feyenoord para poder alcanzar los mejores resultados posibles tanto en la liga como en la Champions League tras la salida de Arne Slot y con la llegada de nuevos jugadores a la institución.

“No, no creo que sea líder ni mucho menos. Solo un equipo. Se quedaron muchos jugadores y salieron algunos, hay muchos nuevos jugadores, pero esto no se trata de ser líder ni mucho menos. Se trata de hacer equipo y eso es lo mejor, tener 23 líderes y eso estamos aprendiendo mucho. No se puede estar triste en este club porque es un club maravilloso, y después del tercero te aplauden en el estadio y te aguantan y eso se vive en pocos equipos y la fortuna de estar aquí”.

