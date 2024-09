Rodolfo Pizarro llega a México con aspiraciones de jugar el Mundial de 2026

El mediocampista mexicano y nuevo jugador del Mazatlán FC, Rodolfo Pizarro, habló este viernes sobre lo que representa para él su regreso a la Liga MX en este torneo Apertura 2024 tras una importante etapa en el balompié europeo; con esto destacó que espera poder tener el mejor rendimiento posible para poder ayudar a su club a clasificar a la Liguilla y luchar por el título de campeón.

Estas declaraciones las realizó durante la conferencia de prensa este viernes en la que ofreció todos los detalles sobre su regreso a la Liga MX tras varios años fuera del país; en sus palabras se mostró bastante emocionado de poder defender a los Cañoneros y destacó su compromiso para poder tener la mejor actuación posible en el campeonato.

“La verdad estoy muy emocionado por regresar a este estadio y por jugar, muy feliz. Siempre voy a estar muy agradecido con Rayados, siempre voy a desear que le vaya bien, menos cuando vaya contra nosotros, pero estoy muy contento de poder regresar”, expresó.

“Monterrey siempre va a ser uno de mis principales amores, siempre va a ocupar una gran parte de mi corazón”, agregó Pizarro como parte de lo que será su debut en la Jornada 9 del torneo Apertura 2024 de la Liga MX en el que buscará ayudar a los suyos a conseguir la primera victorias luego de tres derrotas consecutivas.

Quiere competir en el Mundial

Pizarro también afirmó que desea ganarse nuevamente un cupo dentro de la selección mexicana que ahora dirige Javier Aguirre para poder tener las aspiraciones de competir en el Mundial de 2026 que se realizará de manera conjunta entre Estados Unidos, México y Canadá; para esto afirmó que debe mejorar sus capacidades físicas para estar a la par de grandes estrellas.

“Respecto al Mundial, claro que tengo deseos de ir, tengo que hacer bien las cosas aquí y después tener la oportunidad de ir. Tuve muchas lesiones, tuve una operación, son muchos factores (por los que no jugaba). Psicológicamente también no había sido un buen año para mí. Me han pegado igual muchas cosas, tuve desgraciadamente también un episodio con un familiar que me afectó también mucho, también sufrí en ese entonces”, dijo.

“Si regresáramos el tiempo, hubiera tomado la misma decisión porque mi sueño era ir a Europa. Si hubiera sabido lo que me iba a pasar pues obviamente no lo hubiera decidido, pero nadie tiene una varita mágica para saber qué es lo que va a pasar. No logro entender porque Matías (Almeyda) me decía que era la directiva la que no quería que jugara ni nada. No logré entender porque al final el técnico también decide, entonces… Con Matías siempre tuve comunicación, hasta la fecha la relación estuvo muy bien, al final no logro entender”, concluyó.

Sigue leyendo:

–Beñat San José lamenta la derrota del Atlas ante Querétaro

–Pedro Aquino no se rinde con Santos Laguna y calienta la previa ante Toluca

–Antonio Mohamed reveló que estuvo en la órbita de la selección mexicana