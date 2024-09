Beñat San José lamenta la derrota del Atlas ante Querétaro

El director técnico de los Rojinegros del Atlas, Beñat San José, afirmó que le pareció bastante injusta la derrota que registró su equipo este viernes ante los Gallos Blancos de Querétaro 1-0 en el Estadio Jalisco a pesar de los esfuerzos que realizó la plantilla para poder tener el mejor rendimiento posible en los 90 minutos en este partido del torneo Apertura 2024 de la Liga MX.

Durante la conferencia de prensa posterior a este encuentro el estratega resaltó el trabajo defensivo que realizó Querétaro para poder frenar la fuerte ofensiva que realizaron los Zorros en este encuentro; con esta estrategia aprovecharon los movimientos pertinentes para poder anotar el tanto que les permitió sumar tres puntos valiosos en los pies de Federico Lértora.

“Su explicación es clara: Querétaro es un equipo que defensivamente es poderoso, se han encontrado con un gol pronto. Se han dedicado a defender con todos sus jugadores, hemos atacado sin parar, hemos tenido ocasiones, pero ellos defienden muy bien, Atlas estuvo atacando y colocando lo mejor que el equipo dispone en ataque, no es un resultado justo para nada, pero han tenido el merito de defender muy bien, el único, pero es que no hemos marcado, no hemos parado”, resaltó.

“Yo creo que si bien tuvimos la posesión y el ataque todo el partido, el equipo tuvo esa intención, es verdad que generamos ocasiones y en otros momentos por la ansiedad o ese gol tempranero no pudimos. Las tomas de las decisiones no fueron las adecuadas, un gol nos hubiera puesto en el partido, considero que es verdad que atacando todo el rato es sorprendente que no hayamos anotado, ellos han defendido muy bien, lo único que puedo decir es que lo hemos hecho hasta el final, les ha tocado que nosotros no marquemos, es absolutamente injusto que no hayamos alcanzado el empate, en este partido nos faltó eso, pero no la intención”, agregó.

Esta derrota se convierte en la tercera de los últimos cuatro partidos y la segunda de forma consecutiva; actualmente se ubican en la séptima posición de la tabla de clasificación con un total de 14 puntos producto de cuatro victorias, dos empates y tres derrotas.

“Me voy insatisfecho, lo que quiero decir es que hemos atacado todo el rato. Hemos tenido dominio absoluto todo el partido, es muy extraño no marcar, pero ellos tienen grandes centrales, muy poderosos. Es la zona del partido que ellos la han dominado, han mostrado cuestiones extraordinarias. Por ellos hemos tenido menos ocasiones, estamos fastidiados por no haber conseguido la victoria, pero creo que mínimamente el empate merecíamos, ante las ocasiones generadas, a ellos contra Tigres les paso lo mismo”, manifestó.

“Los cambios son fundamentales, inevitables y obligatorios, no tengo que dar detalles de cada jugador y lo que pueda haber, cuando hay un cambio puede ser por rendimiento o por compensar la cargas, lo último que puede haber son lesiones, todos los equipos rotan, nuestro plantel tiene todo el derecho de rotar, no hay que olvidar que jugamos tres partidos y los cambios cuando ganas nadie dice nada, pero cuando pierdes cambia todo y llega la crítica”, concluyó.

