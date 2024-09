Hoy es el último día para registrarse para votar ante la CEE en Puerto Rico; tribunal no concede extensión de la fecha límite

Nueva York – Este sábado es el último día para el trámite de inscripción electoral ante la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) en Puerto Rico, luego de que el juez del Tribunal de San Juan, Raúl Candelario, declarara ayer no ha lugar un recurso que pedía extender la fecha del registro electoral hasta el 6 de octubre, ante la avalancha de boricuas buscando inscribirse por primera vez o realizar trámites afines que le permitan ejercer su derecho al voto.

El juez falló contra la solicitud del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), partido que en coordinación con el Independentista Puertorriqueño (PIP), con el que mantiene una alianza electoral de cara a los comicios del 5 de noviembre, habían pedido que la fecha fuera extendida.

El argumento del juez para sostener su sentencia fue que la petición del partido emergente se realizó después del término que concede el Código Electoral. Señaló, además, que ampliar el plazo de inscripción, podría afectar los procesos posteriores de organización del evento electoral.

La decisión judicial le dio la razón a la presidenta alterna de la CEE, Jessika Padilla Rivera, así como al comisionado del PNP, Aníbal Vega Borges.

En el caso del PPD, su comisionada Karla Angleró había cedido para que el plazo se extendiera por tres días después de la fecha límite de este sábado.

A juicio del comisionado electoral de PIP, Roberto Iván Aponte, esto pudo deberse a la presión de algunos líderes de la colectividad.

“Me da la impresión de que hay personas dentro del Partido Popular, incluyendo a Héctor Luis Acevedo (exalcalde de San Juan) y el alcalde de Coamo (Juan Carlos García Padilla), que debía ser una fecha, o el 6 de octubre o el 30 de septiembre. Y creo que, esa presión interna dentro del Partido Popular, lleva a la comisionada del PPD a tratar de proponer otra idea”, reveló Aponte en entrevista con El Diario este viernes.

La propuesta del comisionado del PIP para extender fecha de registro electoral

Aponte fue el que trajo inicialmente a discusión en una reunión de comisión la propuesta para que el registro de electores cerrara el 6 de octubre y no hoy.

“El lunes llevamos a cabo una reunión de Comisión donde, en el caso mío, presento la propuesta que es el reclamo del pueblo de Puerto Rico, que debe ser una extensión al cierre de registro…En ese momento, yo planteo esa fecha porque el Código Electoral es bien claro y dice, 30 días antes, que es el 6 de octubre. Aquí, por semanas, populares, penepés, la misma presidenta le decían al país que el Código Electoral decía que la fecha era el 21 de septiembre. Eso es falso y lo mencionamos desde el principio. Lo que ocurrió fue que el año pasado, el expresidente Colomer (Francisco Rosado Colomer) en un desacuerdo aquí en la Comisión decidió que eran 45 días, pero el Código Electoral ha sido bien claro desde que se aprobó, y yo estoy en contra del Código Electoral…El Código Electoral que ellos tanto defienden dice 30 días antes. Así que propusimos eso, el 6 de octubre. En esa reunión, el Movimiento Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad estuvieron a favor; PNP (Partido Nuevo Progresista), PPD (Partido Popular Democrático) y la presidenta (de la CEE) estuvieron en contra de esa moción que presenté”, abundó el entrevistado sobre los antecedentes del recurso legal.

Retrasos en trámites presenciales y por sistema eRE

Según el comisionado, la acción era necesaria, ya que, no solo se reportan retrasos en el procesamiento de casos de personas que llegan hasta las oficinas centrales de la CEE o las Juntas de Inscripción Permanente (JIP), también a través del sistema eRE o Registro Electrónico de Electores, mediante el que se supone que los usuarios completen de manera más expedita los trámites.

“Hay algo importante que señalar aquí, una cosa es tú venir físicamente a una Junta de Inscripción Permanente; pero, por otro lado, (hasta el jueves) habían 77,000 casos de personas que solicitaron algún tipo de transferencia electoral, pudo haber sido nuevo inscrito, reactivación, reubicación…esas personas, 77,000 casos, todavía faltan por trabajar, y la Comisión darle el visto bueno. Por eso es que este tema no, necesariamente, concluye el 21 (de septiembre), porque yo soy de los que creo que luego de la vista (del jueves en el tribunal), puede ser que haya una persona que esté en esos 77,000 casos que si se los rechaza la CEE, podría acudir al tribunal a hacer unos reclamos…”, argumentó.

Los datos que maneja la agencia Efe señalan que, en las elecciones de 2020, se registraron 121,358 nuevos electores. En esta ocasión, según los datos de la CEE del jueves que cita el medio, habían 68,707 nuevos inscritos y 76,700 solicitudes que entraron al sistema eRe aún pendientes de aprobación.

“Cuando se aprobó el Código habían unas fechas fijas para que se estableciera ese sistema eRe; se atrasó, no se cumplió con lo que disponía el Código. Nosotros entendíamos que antes de sacarlo al público había que ponerlo a prueba. No se realizó. Uno de las grandes fallas, hay dos principales, una es la foto. Consistentemente, personas ponen su foto y no les permite continuar el proceso de inscripción o reactivación. El otro es, cuando presentas las facturas, muchas veces, no las acepta”, indicó Aponte.

En ese sentido, el independentista puso en duda el argumento de que extender la fecha provocaría un efecto en cadena que pudiera complicar el evento electoral per se.

“El abogado de Victoria Ciudadana, el licenciado (Frank) Torres Viada, y el licenciado Fermín Arraiza que fue por la ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles), explicaron claramente que en el calendario que ha presentado la CEE hay unos días que no fueron separados para trabajar, pero que se debería trabajar, y eso lleva a que se debe rotar y cambiar ese cierre de registro. Por otro lado, el licenciado Arraiza mencionó lo siguiente, en las elecciones pasadas hubo un caso que tenía que ver con el voto adelantado donde la ACLU fue al Tribunal Federal en San Juan a reclamar que el voto adelantado debía ser no 80 años como plantea el Código Electoral, sino 60 años. Y le dieron la razón a la ACLU, por eso es que sigue siendo 60 años, y eso llevó a cambiar el calendario, porque el tribunal dijo que tenían 10 días adicionales las personas que querían solicitar el voto adelantado y así fue”, abundó.

Calendario electoral no está escrito en piedra

“Y yo añado otra cosa, si viniera un huracán, ¿no va a cambiar el calendario electoral?, cambiaría. El calendario electoral da una guía, pero no está escrito en piedra. Dicho sea de paso, hay muchas cosas del calendario que no se han cumplido a tiempo”, puntualizó.

Aponte afirmó que la responsabilidad mínima de la CEE es garantizar que cada elector que llegue a inscribirse hoy salga con el trámite completado no importa la hora que sea. En los últimos días, muchos ciudadanos han tenido que pasar hasta 6 horas para completar el proceso.

“Mañana (hoy), si se queda como está y es el último día, yo soy de los que creo que quien llegue hay que atenderlo. Hay que atender a esas personas a través de todo Puerto Rico”, planteó.

“Es una responsabilidad de la Comisión Estatal de Elecciones, y la Comisión ha fallado en este cuatrienio. Aquí hay que dar la milla extra, porque es un derecho constitucional. Una persona que tiene 18 años y tiene el derecho a estar inscrito y votar, hay que cumplir con esa alternativa”, continuó.

Siguen llegando jóvenes a inscribirse para votar

Como ha sido la constante, muchos de los que llegan a inscribirse en las últimas horas son jóvenes que participarán por primera vez en una elección, en parte motivados por publicaciones en redes sociales, algunas patrocinadas por artistas, en las que se les exhorta a sacar la tarjeta electoral.

“Mucho joven viniendo…Por la tarde llega muchísima gente cuando salen del trabajo, y por eso tenemos que estar hasta por la noche atendiendo. Pero yo creo que la gente está bien consciente del significado del voto en estas elecciones generales y el compromiso con el país. Y todas las cosas malas que han pasado, la gente está harta, y entiende que para cambiar eso, necesita inscribirse y votar”, sostuvo.

En ese sentido, cuestionó lo que consideró el poco compromiso de la CEE para acudir a las escuelas e inscribir nuevos electores. A su juicio, ese ha sido uno de los factores que ha provocado las largas filas en las oficinas de la CEE previo a la fecha límite.

“En en enero de 2021, este servidor presentó un plan para que se acudiera masivamente a las escuelas superiores públicas y privadas. Colomer votó en contra y no se hizo. En gran medida, la avalancha de jóvenes que está viviendo tiene que ver con eso; si lo hubieses atendido desde el 2021 ya estuvieran inscritos todos esos miles de jóvenes…Y en los pasados tres años, en varias ocasiones traímos el tema. Primero, se oponía el PPD y luego el PNP, y el presidente se oponía, así que cada decisión de la presidencia ha sido nefasta para el sistema electoral puertorriqueño y por eso es que estamos en la situación actual. Jóvenes no inscritos; se han cerrado Juntas de Inscripción Permanente; el sistema eRE no funciona bien; todo tipo de problemas”, insistió.

El funcionario apostó a que muchos de estos nuevos electores votarán por candidatos de la Alianza entre el partido que representa y MVC.

“Por ejemplo, el PIP, durante ese cuatrienio, ha trabajado ese voto joven y el de la diáspora también. Nosotros teníamos un plan y lo hemos ido ejecutando. En el caso de los que están en Puerto Rico, por los comités desde hace mucho tiempo se entregó un plan; se ha estado ejecutando, no solo en los pueblos, sino en las universidades. Y por eso ayer, por ejemplo, el compañero Juan Dalmau estuvo en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez visitando; una actividad extraordinaria, y así ha sido en todas las universidades. Por eso hay mucho joven hoy aquí. Por eso en las redes sociales hay mucho joven exhortando a que te inscribas. Es algo que se ha venido planificando, trabajando. A esto se ha unido personalidades y artistas jóvenes. Muchos de estos tienen una fanaticada joven”, enumeró.

Sobre la decisión de Padilla Rivera para extender el horario de operación de las JIP hasta las 8 p.m., aunque dijo que es positiva, añadió que se tomó muy tarde.

Las interrupciones en el servicio eléctrico

Otro asunto que ha afectado el flujo de trabajo en la CEE y el procesamiento de solicitudes de inscripción son las interrupciones en el servicio eléctrico. Sin embargo, Aponte detalló que en las últimas dos semanas, al menos, no se ha ido la luz en la Comisión.

“Por cerca de dos o tres semanas hubo atrasos en los trabajos porque teníamos problemas con la luz y la planta eléctrica no conectaba a tiempo, tardaba en conectar, y no podía trabajarse en todos los pisos. Esto es un edificio que tiene 10 pisos…”, especificó.

Añadió: “En el tercer piso está la oficina donde está el Registro Electoral, y las transacciones de todo, tanto eRE como la Junta de Inscripción llegan ahí. Si no se puede estar en esa oficina, lamentablemente no se puede completar ese proceso. Así que atrasó por cerca de tres semanas. En estas últimas dos semanas al menos ha sido consistente que haya luz, pero no deja de preocupar”.

Aponte explicó que, aparte del correspondiente a la sede, la CEE cuenta con un edificio de Operaciones Electorales que es el que se va a utilizar para el escrutinio de las elecciones, y que es importante asegurar que tanto el servicio eléctrico como el de conexión a internet funcionen a cabalidad.

“Es el lugar donde están las oficinas de JAVAA; todo el voto adelantado o voto ausente llega a aquel edificio. Y allí también hay que asegurar que haya luz, que haya planta. A veces en ese otro edificio hay problemas con la conectividad”, alertó el comisionado electoral del PIP.

¿Campaña de descrédito a la CEE?

“Hay un argumento de la presidenta de que esto es una campaña contra la Comisión Estatal de Elecciones, y que cada cosa que hacen quieren buscarle algo negativo…¿hay una campaña de ustedes en contra de la CEE y estos procesos?”, indagó El Diario sobre las críticas a la agencia.

“Lo que pasa es que, cada vez que la Comisión toma una postura, el pueblo se indigna, y eso ha sido así. Cuando se aprobó el Código Electoral en el 2020, previo a esa aprobación, el PIP y muchas otras organizaciones, no necesariamente políticas, cuestionábamos que esa aprobación iba a traer problemas, y así fue en las primarias del 2020, elecciones generales. Así ha sido en este cuatrienio. Dicho sea de paso, el expresidente Colomer con los resultados de las pasadas elecciones, por ese Código Electoral, quería eliminar tres de los cinco partidos políticos, y tuvimos que ir al tribunal y nos dio la razón el tribunal. Pero, si hubiese sido por el Código Electoral y el presidente no estuviéramos aquí ni Victoria Ciudadana, ni Proyecto Dignidad ni el PIP. Y esa han sido en la práctica todas las decisiones de presidencia bajo Colomer y Padilla”, respondió Aponte.

“Para un evento de esta envergadura como las elecciones, uno llega a la inevitable conclusión de que debe haber cierto consenso sobre los asuntos importantes, y trabajo en equipo, porque si no, no se va a avanzar efectivamente con las elecciones. Yo lo escucho y percibo mucha división. En vista de la situación, ¿qué podemos esperar de los procesos que se avecinan?”, continuó este rotativo.

“Tú tienes toda la razón. Este tema mismo de la extensión de la fecha pudimos haber llegado a consenso, pero no. Por otro lado, aquí el gran problema es el Código Electoral, porque lo aprobó un solo partido político, el PNP. Y, obviamente, al aprobarlo un solo partido, rompió con una tradición que había en Puerto Rico de que, para atender la ley electoral, tenía que haber consenso entre todas las partes. En los años 80, aquí hubo un escándalo en unas elecciones generales, el escándalo de Valencia. Luego de aquellas elecciones, los tres partidos inscritos se sentaron, analizaron todas las fallas de esas elecciones y las precedentes y llegaron a consenso los tres partidos. Esa ley funcionó; duró décadas hasta recientemente. Pero, lamentablemente, el partido de gobierno decidió cambiar esa ley, y ahora responde a un partido y a otro, el Popular, que muchas veces se ha confabulado para no permitir que otra gente esté en la toma de decisiones”, contestó.

El impacto del voto ausente

El voto ausente o de puertorriqueños que no se encuentran físicamente en la isla es otro trámite que tiene que vigilar y procesar la CEE.

La fecha límite de solicitud del voto ausente coincide con el cierre de registro este sábado.

“Hay un asunto que puede complicar. Una persona que solicita voto ausente por el sistema eRE, está en Nueva York, está activo electoralmente, llena la solicitud, pasa el 21 de septiembre, y de repente, el 24 de septiembre se lo rechazan. ¿Qué ocurre? Esa respuesta no se ha dado, porque no es lo mismo alguien en NY a alguien que está en P.R. Ya hay una determinación de la presidenta que si estás en P.R. acudas a la JIP por cuatro días puedes acudir a la JIP y arreglas tu registro, pero el que está fuera que solicitó voto ausente, esa respuesta no la han dado”, avisó Aponte sobre el posible impacto de la fecha límite en los electores ausentes.

Aponte dijo que cada voto es significativo, a pesar de que este tipo de trámite electoral en términos numéricos está por debajo de, por ejemplo, el voto adelantado.

“En términos numéricos, pues no es igual, porque en las últimas elecciones generales, solicitaron 220 pico mil personas voto adelantado, 6,000 personas solicitan voto ausente, hay una diferencia. Lo que pasa es que cada voto es significativo….Y por otro lado yo he notado en reuniones de la Comisión una preocupación enorme del Partido Popular y el PNP con ese voto ausente. Dicho sea de paso, han puesto limitaciones”, señaló.

Hasta el jueves, las solicitudes de voto ausente ascendían a 6,322, según sus datos, por lo que podrían superar las de las elecciones pasadas.

“A mí me consta que nosotros hemos trabajado el voto ausente. Desde el año 2020, hay un grupo que se llama Diáspora con el PIP, lleva tiempo trabajando. Nosotros comenzamos con este grupo, lo creamos, en noviembre de 2019, y han estado trabajando continuamente; identifican los jóvenes que están comprometidos; han hecho actividades en las universidades y así ha sido. Así que por eso es que está tan preocupado el PNP y el Partido Popular con ese voto ausente”, concluyó.

¿Quién puede solicitar el voto ausente?

De acuerdo con información en la página de la CEE, el elector ausente debe cumplir con tres requisitos: domicilio en Puerto Rico, registro activo y ausencia física, independientemente de la razón para su ausencia. Lo anterior incluye a los confinados en instituciones penales en los estados y territorios de Estados Unidos que fueron sentenciados en los tribunales de Puerto Rico o en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Puerto Rico y que estuvieran domiciliados en Puerto Rico al momento de ser sentenciados.

“Todo elector que solicite voto ausente se le ofrecerá la oportunidad de solicitar voluntariamente el método convencional del envío de papeletas impresas por correo. En todo caso, el elector devolverá las papeletas marcadas por correo a la Comisión siguiendo las instrucciones provistas”, especifica la CEE.

