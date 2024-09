(Exclusiva) Ana Irma Rivera Lassén, candidata a comisionada residente de la Alianza: “La diáspora la reconocemos como parte de Puerto Rico”

Nueva York – El puesto de comisionada (o) residente de Puerto Rico en Washington D.C. también debe representar a los boricuas en la diáspora, sostuvo la candidata a esa posición bajo la insignia del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) pero en alianza con el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Anna Irma Rivera Lassén.

En entrevista exclusiva con El Diario, la también abogada afrocaribeña planteó que la realidad y los retos de Puerto Rico no pueden ser comprendidos sin considerar la historia y las necesidades de los aproximadamente seis millones de puertorriqueños que han tenido que abandonar la isla por la crisis económica y social.

Parte de su compromiso, de prevalecer el próximo 5 de noviembre en su aspiración, es también con esa población, aseguró.

“La gente de la diáspora la reconocemos como parte de Puerto Rico, y, por tanto, mi posición sobre comisaría residente es desde ahí, esa es mi óptica”, afirmó.

Lassén, quien en el 2020 se convirtió en la primera senadora lesbiana en Puerto Rico y de un partido emergente, fue elegida en el 2023 como una de las “Mujeres del Año” de USA TODAY por su gestión en favor de las comunidades más discriminadas en el territorio y su activismo en pro de la igualdad y la justicia social.

La también expresidenta del Colegio de Abogados de Puerto Rico forma parte de la Alianza con el PIP, esfuerzo bajo el que ambas colectividades apuestan a acabar con el bipartidismo en la isla encabezado por el Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Popular Democrático (PPD).

En el intercambio con este periódico, Rivera Lassén abordó ese tema, así como sus posturas en cuanto al acceso y distribución de fondos federales, la descolonización de Puerto Rico, entre otros.

A continuación la entrevista:

El Diario: “¿Por qué usted decidió aspirar a la comisaría residente? Yo la he escuchado argumentar que muchas decisiones sobre Puerto Rico se toman en Washington, y que, aunque el comisionado o comisionada residente no tiene voto en el pleno (de Cámara y Senado federal), sí puede expresarse sobre ciertos asuntos y votar en comités…”

Rivera Lassén: “Es un puesto de mucha importancia, por eso es que está en la papeleta junto a la gobernación, porque el puesto de comisaría residente lleva a Washington asuntos que tienen que ver con la ley de relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos, que es su origen, esa es la razón del puesto, que a su vez tienen impacto en la política pública que la persona que está en la gobernación pone en ejecución en Puerto Rico. O sea, el Ejecutivo pone en función lo que se aprueba en la legislatura de Puerto Rico, más los mandatos que salen con la legislación federal. Así que por eso es que está ahí, porque va de la mano. Son puestos que se complementan en muchos sentidos. A mí me pareció interesante porque usualmente no le damos tanta importancia a ese puesto y me puse a mirarlo con más interés, sobre todo porque tenemos un estereotipo en Puerto Rico de que ese puesto como no vota (en el pleno) no tiene importancia. Pero sí tiene mucha importancia, porque tiene que estar velando por los intereses de Puerto Rico con el Congreso que es al final de cuentas el que tiene el poder sobre Puerto Rico. Y en el Congreso se hacen cosas por encima de la voluntad del voto de la gente en Puerto Rico como la Ley PROMESA y la Junta de Control Fiscal que es el último ejemplo de lo que impone el Congreso a P.R. Me pareció interesante también de que la gente en P.R. piensa que es un puesto solo para llevar fondos federales o para impulsar una fórmula de estatus en particular. En los últimos años se ha impulsado una en particular. En cuanto al estatus, yo creo que P.R. merece un proceso serio e informado, y que, desde ese puesto, se puede ayudar a impulsar un proceso en P.R. en el que la gente tenga el derecho a votar para terminar el estatus colonial, pero informadamente, que la gente sepa lo que quiere decir la estadidad, la independencia o la libre asociación, que son las tres formas autónomas que el derecho internacional reconoce…Y eso no es lo que se está haciendo al momento”

Rivera Lassén: “En cuanto a los otros temas, me parece que lo de los fondos federales en muchos casos son fórmulas que, en muchos casos, P.R. tiene derecho a tener; pero, más que el dinero o garantizar que se le pueda dar otros dineros a P.R., es la transparencia del uso del dinero lo que falta en ese puesto. Una vez se aprueban esos fondos, ¿qué pasa en P.R.? Mucha gente tiene muchas preguntas. Hay asuntos de corrupción, uno de los problemas más graves que tenemos; tan fuerte es que tenemos la visita del secretario de Educación (Miguel Cardona) porque hay problemas con los dineros y con el concepto de descentralización de la educación. Y él mismo viene a P.R. a verificar ese tipo de cosas. Igualmente, la secretaria de Energía se pasa en P.R. verificando que los dineros, sobre todo los que tienen que ver con energía renovables, se hagan como deben de hacerse con los fondos…”

Comisaría residente también debe representar intereses de la diáspora

El Diario: “¿Cuáles son los vínculos y asociaciones que ha creado para adelantar los intereses de Puerto Rico en Washington en caso de prevalecer en esa contienda? Se necesitan vínculos, contactos, redes, comunicación. ¿De qué manera usted se ha estado insertando en Washington D.C., particularmente?”

Rivera Lassén: “Desde antes de este puesto (de senadora). Yo llevo años trabajando temas que tienen que ver con derechos humanos, así que no solo estoy visitando América Latina y el Caribe, sino que yo llevo años en muchas cosas internacionales, y en Estados Unidos en muchas actividades impulsando estos temas. La diferencia es que estos temas los voy a impulsar desde el puesto de comisaría residente, pero yo llevo años hablando sobre esos temas. Mis contactos con EE.UU. están simplemente volviendo a ponerse sobre la mesa desde este puesto y estoy cultivando otros. Yo he estado muy activa visitando EE.UU., el Congreso; estoy asegurándome endosos de congresistas que, en su momento dado, los voy a estar sacando…y tengo varias organizaciones que me han estado endosado, incluso algunas que no han endosado nunca candidaturas a comisaría residente…O sea, que yo me estoy moviendo; buscando no solamente congresistas, sino la diáspora y organizaciones en torno a la diáspora, porque yo pienso que el puesto de comisaría residente que representa a Puerto Rico en todo sentido y eso incluye la diáspora”

El Diario: “Juan Dalmau, candidato de la Alianza a la gobernación de Puerto Rico, ha planteado que quiere crear una oficina con una persona que esté encargada de la diáspora, precisamente para atender estos asuntos que implican directamente a los miembros de la diáspora que quizás quieran regresar a P.R. y restablecerse…¿cuál sería su participación en ese esfuerzo, por ejemplo?”

Rivera Lassén: “La participación es la coordinación entre la oficina de la comisaría residente y ese puesto o la gobernación en sí misma. El Movimiento Victoria Ciudadana al que pertenezco y está en alianza con el PIP (Partido Independentista Puertorriqueño) tenemos participación con voz y voto de la diáspora; es parte de nuestra membresía. Donde único no pueden votar es en las partes en que están regidas por las leyes de P.R. sobre votación; ahí no se puede porque obviamente la ley de P.R. no reconoce el voto de personas que no estén residiendo en P.R. Pero, en todas las demás cosas, la participación es igualitaria, porque entendemos que estamos hablando de una misma nación. La gente de la diáspora la reconocemos como parte de Puerto Rico, y, por tanto, mi posición sobre comisaría residente es desde ahí, esa es mi óptica. Así que fantástico que la gobernación bajo Dalmau tenga una oficina propia para los intereses de la diáspora”

En la diversidad está la fuerza

El Diario: “Movimiento Victoria Ciudadana es un partido que suma puertorriqueños de distintas ideologías; hay estadistas, independentistas, expopulares (del Partido Popular Democrático/PPD) desencantados. ¿De cuál de esos sectores o de qué perfil de puertorriqueños usted entiende que puede recabar mayor cantidad de votos?”

Rivera Lassén: “Yo viajo por Puerto Rico…yo camino mucho a la vieja usanza de la política partidista…y mi acercamiento es la suma de toda una vida de activismo, y a mí se me acerca gente muy variada. Yo creo que apelo a personas de diferentes sitios porque de alguna manera yo represento una imagen que es conciliatoria; te voy a hablar de muchos temas, pero básicamente lo que voy a hablar es del respeto a las diversidades y que las diversidades no deben verse como una división, sino que en tanto tú respetas las diversidades, la conviertes en una fuerza porque lo que te une es lo que es común y lo que estás dispuesto a llevar adelante junto con otra gente, y desde ahí, una fuerza. Bajo esa teoría fue que fundamos Victoria Ciudadana y yo tengo mucho orgullo de decir que represento ese valor de Victoria Ciudadana. A mí se me acerca gente de todas las edades, diversidad económica, raciales, de todo, y me siento muy contenta…”

El Diario: “¿Por qué usted pasó a ser coordinadora general del MVC?, ¿qué fue lo que medió ahí? Usted sabe que hay una argumentación pública de esa transición de Manuel Natal a usted, que quizás no había unas congruencias. Yo le pregunto directamente, ¿cuál es la razón por la que usted asumió la coordinación de MVC y en qué está enfocando su trabajo?”

Rivera Lassén: “Esa fue una decisión que se tomó cuando estábamos reorganizando para las elecciones donde yo asumí ser la candidata a la comisaría residente una vez terminamos todos los procesos internos, y desde hace mucho tiempo… El compañero Manuel Natal fue coordinador, y antes de que lo fuera yo había sido la presidenta; el puesto se cambió de nombre de presidenta a coordinadora o coordinador general. Yo fui presidenta hasta las elecciones pasadas donde él asumió el puesto, y ahora que él se quería enfocar, y lo venía diciendo hacía tiempo y eso está hasta grabado para la gente que tenía la duda…, donde él volvió a recordar que llevaba tiempo diciendo que quería dejar de ser el coordinador para enfocarse en su campaña del municipio de San Juan…Esa es la razón. Y el caso de por qué asumirlo yo, pues bueno porque el puesto que estoy asumiendo, uno de todo P.R., va de la mano. No veo ninguna contradicción en llevar a cabo mi campaña para comisaría residente que es una que apela a todo P.R., va de la mano con estar en todo P.R. con la organización hacia las elecciones…Ahí no hay nada oculta, todo es muy transparente, y todo lo demás son ganas de hacer historias de camino”

Rivera Lassén: “Yo no soy persona de hacer cosas ocultas; todo lo que digo es lo que es y no tengo por qué decir lo que no es. Si yo no hubiera querido ser candidata a comisaría residente, simplemente digo que no; y si no quisiera ser coordinadora, simplemente digo que no”

Educación sobre cómo votar por candidatos de la Alianza el 5 de noviembre

El Diario: “El problema de la baja en registro de votantes sigue presente en Puerto Rico y estamos a prácticamente dos meses de las elecciones, ¿hasta qué punto eso es un reto para ustedes en términos de la movilización de votantes?”

Rivera Lassén: “Una de las situaciones más difíciles que tenemos en el Movimiento Victoria Ciudadana es que en el ataque tan grande que nos hicieron para evitar que estuviéramos de manera democrática en la papeleta, que la gente votara por nuestras candidaturas, y que si van a votar o no en contra sea por los votos, y no porque nos sacaran de las papeletas como fue una de las cosas que hicieron…pues, ese es uno de los retos que tenemos porque ahora tenemos dos candidaturas por nominación directa o ‘write in’ (Rafael Bernabé y Mariana Nogales)…Eso va a ser uno de los retos, de poder estar pendiente que esos votos se cuenten como deben contarse. El otro reto que tenemos es la Alianza misma; el asunto de las candidaturas que le estamos pidiendo a la gente que realmente vote por candidatos y candidatas. Eso quiere decir que, en el caso de la papeleta a la gobernación y comisaría, va a tener dos papeletas, una del MVC y del PIP; me refiero a las personas que quieran votar por la Alianza. Tendrían que ir a la del PIP y votar por el compañero Dalmau, e ir a la de Victoria Ciudadana y votar por mí. Ese sería el voto de Alianza en cuanto a esos dos candidatos”

Rivera Lassén: “En los casos de otras candidaturas que son los casos de representantes por distrito y alcaldías, pues ahí hay que darle a la gente toda una campaña de educación de cuáles son las candidaturas de la Alianza…Ahora vamos a estar en la segunda etapa que es la educativa de dejarle saber a la gente con aplicaciones y otra serie de instrumentos educativos cuáles son las candidaturas y cómo votar por ellas”

El Diario: “¿Usted cree que en algún sentido esto pueda desalentar el voto de algunos puertorriqueños que tal vez se puedan sentirse confundidos o tengan dudas sobre cómo ejercer el voto como ustedes lo están solicitando?”

Rivera Lassén: “A la gente le encanta esa cuestión de votar. Lo que he visto cuando yo camino por ahí es que la gente lo que nos está reclamando es que le digamos cómo van a votar para no equivocarse, porque van a votar por la Alianza y quieren estar seguros de que van a votar bien. La gente, yo creo que lo que está es avivándose en la búsqueda del cambio y de saber cómo van a votar por la Alianza. Y eso es lo que yo he visto. La gente está ávida de saber cómo hacerlo. En P.R., la gente había estado replegándose en la cuestión del voto. P.R. siempre tuvo fama de que tenía una participación bien alta. En las últimas elecciones, ha ido bajando, no solamente porque la gente está desencantada, sino porque la situación del país es tan fuerte que la gente se siente abacorada. Lo que yo percibo y recojo es que la gente quiere salir a votar, pero quieren salir a votar buscando un cambio. Si van a salir de su casa para ir a votar, no es para votar por lo mismo. Y así es como no los dicen”

Rivera Lassén: “Yo veo mucho interés, mucho interés. A veces me sorprendo de la variedad de gente que se me acerca…gente bien joven, que a esa juventud hay que seguirle promoviendo que se inscriban, que salgan a votar…Cualquier persona en Puerto Rico que tenga menos de 20 años ha vivido en crisis y no quieren irse a vivir fuera de P.R., quieren tener la esperanza de poder quedarse aquí…”

La gente ya entendió la Alianza hace rato

El Diario: ¿Usted cree que la mayoría de puertorriqueños que están inclinados a votar se basan en la ideología de los candidatos o están mirando lo que están ofreciendo en términos de legislación, política pública, etc.?

Rivera Lassén: En los últimos años, eso ha ido desmontándose. Esa es la razón por la que las personas se dividían en los partidos más tradicionales, el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular. El PIP, por ejemplo, con el que estamos en Alianza, su discurso no es, ‘si usted vota por mí, vota por la independencia’. Su discurso es, ‘si usted vota por el candidato Dalmau y vota por la Alianza, está votando por un proceso de descolonización donde las tres fórmulas descolonizadoras están puestas en igual respeto’, y lo que vamos a impulsar es un proceso en el que P.R. decida. Eso es muy distinto a lo que ha sucedido hasta ahora y la gente lo sabe. La gente sabe que, porque escojas a una persona de un partido, el estatus que esa persona representa no va a venir al otro día. Eso no es correcto. Eso no es así. Ese desmontaje de esa idea se ha ido cayendo y se refleja en los resultados electorales. En las elecciones pasadas, Dalmau sacó igual que nuestra compañera Alexandra Lúgaro, candidata a la gobernación por MVC, más o menos la misma cantidad que el actual gobernador que lo que tuvo fue un 30 y pico por ciento. La gente está votando más allá de eso hace rato. Esa es una de las razones por las que entendemos que la Alianza ya la entendió hace rato. Estas elecciones van a ser bien varias; aquí vamos a estar contando votos mucho rato, porque las elecciones van a ser mezcladas. Eso de una sola cruz debajo de un partido ya no va a ser. No fue en las elecciones pasadas y no va a ser en esta”

Estatus y economía

El Diario: “Muchos plantean que la raíz de los problemas de P.R. es el estatus. Que ese asunto no resuelto incide en todos los demás, particularmente el asunto económico. ¿Hasta qué punto usted coincide con esa apreciación y qué posición en su agenda va a tener el tema del estatus de llegar a Washington?”

Rivera Lassén: “Yo lo veo en la misma importancia. Yo no creo que uno tenga que esperar a resolver el tema del estatus para trabajar otros temas. Yo creo que tienen que ir de la mano. Precisamente, porque el país que yo quiero es un país que cabe en la independencia, estadidad o la libre asociación, porque es un modelo de país lo que yo pienso que P.R. necesita y se puede impulsar en cualquiera de las fórmulas de estatus. Por lo tanto, el decir que hay que esperar para hacer una cosa u otro, imagínate P.R. lleva como colonia hace yo no sé cuántos años. Hay que trabajarlo todo junto. Y en términos del desarrollo económico sostenible para P.R., que es una espina dorsal, no importa el estatus que sea, es bien importante trabajarlo, porque no hemos visto mucho avance en eso en los últimos años. Los modelos que se han usado en muchos casos son modelos de dependencia o centrados en una sola manera de que crezca la economía…Estamos en una crisis económica y tenemos una Junta de Control Fiscal que, además, controla absolutamente todo, pero no hace nada por impulsar un modelo de desarrollo económico para P.R. Es una de las grandes fallas de la Junta. P.R. tiene que tener, no solamente la economía sostenible o que el desarrollo económico no pueda ser usando los recursos naturales como si fueran infinitos, sino respetando los mismos para que haya futuro; tiene que impulsar más la agricultura. La agricultura es un sector económico importante para la soberanía alimentaria. P.R. importa mucho de lo que nos comemos; así que es importante tener más soberanía alimentaria”

Rivera Lassén: “Hay que darle mucha atención a las pequeñas y medianas empresas que son siempre base del país. Son la gente que sale adelante no importa si P.R. está bien o mal, y ahí es donde está la mayoría del empleo en P.R. Un modelo económico de país que solo piense en darle subvenciones a las grandes empresas es un modelo fracasado, porque muchas veces, esas empresas, su dinero ni siquiera se queda en P.R. Al otro día que tienen dinero, se van. Es un dinero en fuga. Ahora mismo, P.R. tiene una ley, la 22, que lo que hace es atraer a personas millonarias que no pagan impuestos ni en EE.UU. ni en P.R. Es un modelo de paraíso fiscal que a los únicos que le conviene es a la gente que están beneficiadas con esos incentivos”

El Diario: “El asunto de la Ley 22, ¿debería resolverse a nivel local o federal?”

Rivera Lassén: “En los dos sitios…porque tiene consecuencias en los dos sitios. En P.R., esa ley debe derogarse; debe buscarse unas posiciones más hacia las empresas puertorriqueñas que son las que deben recibir más incentivos. Y las empresas grandes pueden pagar más impuestos”

No quiso inclinarse a ninguna fórmula de estatus

El Diario: “A su juicio, ¿cómo se desarrollaría mejor la economía de Puerto Rico, bajo la estadidad, independencia o libre asociación?”

Rivera Lassén: “Eso yo se lo dejo a los economistas… He estado mirando el análisis de algunos economistas como, por ejemplo, José Caraballo Cueto de los diferentes estatus y la economía de P.R., y él plantea que cualquiera de los tres estatus necesita hacer ajustes para que P.R. esté bien en términos económicos. Así que es cuestión de cuál P.R. elija y hacer al ajuste que sea para eso…Yo respeto el proceso y creo que para que podamos salir de la colonia, el mensaje es que P.R. tenga un proceso de respeto de escoger…”

Rivera Lassén: “Cuando hablo de las tres (fórmulas de estatus), no estoy dándole más importancia a ninguno, porque yo quiero que mi voz siempre se sienta como que, independientemente, cuál yo pueda pensar que debe ser el estatus de P.R., soy respetuosa del proceso y que mi compromiso es con el proceso, y que sea bien informado…”

El Diario: “¿Por qué el Puerto Rico Status Act no es un buen comienzo?, porque se fue a P.R., se habló con gente, el contenido de este proyecto está en internet. ¿Por qué para usted no es suficiente en esta discusión del estatus?”

Rivera Lassén: “Voy a partir de la premisa de que hemos avanzado un poco con algunos proyectos donde se hablan de diferentes fórmulas, no de una nada más. Pero, no es suficiente, porque el proceso debe darse de una manera que sea realmente vinculante; no es vinculante. Esa definición de cada una de esas fórmulas sea discutida en P.R. y que se le puedan añadir. Que no vengan ya fraseadas por EE.UU. en un proyecto, sino en una Asamblea Constitucional de Estatus que es donde personas que puedan estar de acuerdo con cada una de esas definiciones tengan que obligarse a sentarse a discutir las fórmulas, consultarlas con EE.UU.; que EE.UU. también diga su posición, y ese proceso se dé de una manera abierta e informada. Eventualmente, cuando se haga la votación final, sea vinculante con EE.UU. o que EE.UU. respete la fórmula final o la decisión final que el pueblo de P.R. vote”

Rivera Lassén: “No te puedo decir que no es un comienzo, porque ya se ve un reconocimiento de que el ELA (Estado Libre Asociado) como está no es una fórmula de estatus descolonizadora. Y eso nada más, ya de por sí, me parece que es un paso de avance”

El Diario: “El hecho de que líderes como, por ejemplo, Nydia Velázquez, indiquen que, de los demócratas obtener la mayoría en el Congreso, pudieran revisar el proyecto, discutirlo más a fondo, ¿no la hace repensar su posición sobre este proyecto en particular?”

Rivera Lassén: “Yo pienso que si yo estoy en el Congreso y voy a estar con la compañera Nydia Velázquez, el proceso puede darse desde P.R. y el Congreso de la manera en que estaba diciéndote, informado adecuadamente y que sea vinculante y que cumpla con las normas internacionales…Yo le tengo mucho respeto a la congresista, y me parece que ella está diciendo seriamente que está comprometida con echar a correr un proceso que sea serio. Así que, si tienen mayoría en el Congreso, me parece que ese proyecto puede evolucionar hacia lo que estamos hablando que es más parecido incluso a lo que ella estaba impulsando al principio…”

El Diario: A nivel más general, ¿usted cree que los demócratas han hecho su parte para trabajar este tema en el Congreso en los pasados años, y, particularmente en los pasados dos años?

Rivera Lassén: “Yo creo que han estado patinando. En los últimos años, Nydia, más que nadie, ha estado dándole frente al tema, y creo que una de las cosas más importantes es reconocer que el ELA no es una forma descolonizadora…El Partido Demócrata tiene que hacer mucho todavía en cuanto a un compromiso verdadero de descolonización”

El Diario: “Los opositores a la Asamblea de Estatus plantean entre otras cosas que optar por este mecanismo seguiría dejando en manos de políticos de carrera de los principales partidos la decisión sobre el futuro político de P.R., en parte por la selección de estos delegados, ¿cómo usted responde?”

Rivera Lassén: “Mirando lo de los delegados (por la estadidad), eso sí que fue político partidista. La Asamblea Constitucional de Estatus, los modelos que hay en los diferentes proyectos que se han estado presentando hace un tiempo…Primero se proponen candidatos o candidatas a defender los diferentes estatus y es por votación directa, o sea que es un modelo representativo. La gente tiene que escoger quienes van a estar representando cada una de esas fórmulas…Esto es una Asamblea Constitucional de Estatus que parte de la premisa de que el pueblo de P.R., desde su soberanía dentro de la que tiene P.R., se convoca para discutir el contenido y la definición de esas tres fórmulas de estatus, los procesos por los cuales se van a llevar a cabo, el proceso de discusión con el Congreso de EE.UU. Una vez se hace todo eso, EE.UU. tiene que entrar en legislación allá de cómo se pone eso a correr…Una vez se termina ese proceso, viene la votación final. Eso no es una forma de imposición bajo ninguna circunstancia; esto es lo más democrático que te puedas imaginar…”

El Diario: “¿Teme en algún sentido que planteen que usted no quiere avanzar en la discusión del tema del estatus al oponerse a la legislación del Puerto Rico Status Act?

Rivera Lassén: “No creo que puedan decir eso, porque lo que ha pasado en los últimos años en P.R. es que no ha pasado nada. Yo lo que estoy diciendo es que yo seriamente creo que hay que avanzar y que tiene que pasar algo que no sea cada cuatro años presentando proyectos de ley que no van a llegar a ningún lado. Lo que estoy diciendo es que vamos a echar a caminar esto de manera seria…”

El Diario: “En estas elecciones hay varias papeletas adicionales y una de estas para seleccionar a Kamala Harris o a Donald Trump, ¿cuál va a ser su postura?, ¿va a estar impulsando que se vote en esa papeleta o no?”

Rivera Lassén: “Esa votación en P.R. es una pérdida de dinero. Yo creo que cualquier cosa que sea una pérdida de dinero es una tomadura de pelo al pueblo de P.R.; es una manera de traer la gente a votar por algo que no tiene ninguna importancia porque no va a tener ningún efecto, y es parte, al igual que el plebiscito (criollo), que tampoco tiene ningún efecto, ni vinculación; EE.UU. no lo va a respetar. Tanto el plebiscito como esa papeleta simbólica para votar por la presidencia de EE.UU. es una pérdida de dinero del pueblo de P.R. y una tomadura de pelo”

El Diario: “Algunos líderes, particularmente los estadistas, plantean que, ante la falta de soberanía política de P.R., eso es una manera de, por lo menos, hacer llevar un mensaje a las autoridades federales sobre el sentir e inclinación de los puertorriqueños…”

Rivera Lassén: “Llevan 20 años diciendo eso y no ha pasado nada”

El Diario: “¿Pero usted no cree que pueda tener algún tipo de efecto?”

Rivera Lassén: “No ha tenido ningún efecto para nada. El único efecto que tiene es quitarle dinero al pueblo de P.R.”

El Diario contactó a cada uno de los candidatos y candidatas a la posición de comisionado (a) residente en Puerto Rico para entrevistarlos sobre sus propuestas de campaña y los temas centrales de prevalecer en las elecciones del 5 noviembre. Pablo José Hernández, del PPD, rechazó la solicitud de entrevista de este periódico.Viviana Ramírez, candidata de Proyecto Dignidad, no ha contestado aún el requerimiento de El Diario.

La entrevista al candidato del PNP a la comisaría residente William Villafañe la puedes leer aquí

