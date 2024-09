Jaime Munguía critica palabras del Canelo Álvarez sobre su pelea

El boxeador mexicano Jaime Munguía consideró que representa una falta de respeto las declaraciones que realizó el campeón de tres división de los pesos súper medianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, en las que aseguró que lo “dejó vivir” en el combate que protagonizaron el pasado 4 de mayo para nombrar en ese momento a un nuevo campeón indiscutido.

Estas declaraciones las realizó el azteca durante una entrevista ofrecida para el canal de Gabe Rivas en Español, donde lamentó las palabras del Canelo Álvarez al afirmar que él no quiso noquearlo y se contuvo durante el enfrentamiento celebrado en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

“Mira, la verdad para mí eso se me hace una falta de respeto por parte de Canelo. Que diga que me dejó vivir cuando no pudo noquear a Berlanga”, expresó.

Esta polémica se originó luego que la semana pasada se difundiera una entrevista del campeón de los pesos súper medianos con Chris Mannix en la que aseguró que perdonó a su compatriota en todos los asaltos para que el enfrentamiento durará mucho más y resultara más atractivo para los presentes.

“Sí, en todos los rounds. Yo quería eso. Pero me gustó mucho esa pelea. Por eso me tomé mi tiempo. Me gustó. Disfruté mucho esa pelea. Por eso no lo quise terminar a Munguía”, manifestó el Canelo.

“Entonces, la verdad, se me hace una falta de respeto”

