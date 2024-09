Devin Haney reconoce que no entiende cómo perdió contra Ryan García: “Hice todo bien”

El boxeador Devin Haney reconoció que todavía no entiende como pudo ser posible que perdiera su combate contra el mexicoamericano Ryan García a pesar de haber realizado todo lo relacionado a este enfrentamiento de manera correcta; aunque sostuvo que el dopaje de ‘KingRy’ fue bastante determinante para poder favorecerlo en el cuadrilátero.

Estas declaraciones las realizó el pugilista durante una entrevista ofrecida para el canal All The Smoke Fight, donde analizó la situación de este enfrentamiento que a cinco meses después de su realización terminó siendo cambiado de una victoria para García a un No Contest tras confirmarse que dio positivo a dos pruebas antidopaje.

“No podía entender qué había hecho mal. Peleé con un tipo que hizo todo mal antes de la pelea, y yo hice todo bien”, manifestó Haney en sus declaraciones.

Haney destacó que realizó una de las mejores preparaciones de los últimos años para llegar con una condición inigualable de cara a este enfrentamiento y fue algo que pudo demostrar con su impresionante físico; a pesar de esto terminó quedando en desventaja por el sobrepeso del mexicoamericano y por las sustancias que había ingerido.

“Tuve un gran equipo, entrenadores y plan de pelea. Es difícil vencer a alguien cuando tiene (sustancias para mejorar el rendimiento en su sistema). Los PEDs van a mejorar lo que sea que tengas. Siempre tuvo potencia y velocidad antes de eso. Los PEDs van a mejorar lo que sea que tengas”, finalizó el peleador.

Recordemos que Ryan García se encuentra cumpliendo una sanción de un año alejado de las canchas luego de haberse comprobado el doble positivo en sus pruebas justo antes del enfrentamiento contra Haney, por lo que también tuvo que pagar una multa económica y se encuentra en medio de una fuerte situación en la que espera poder volver a brillar en los cuadriláteros.

