Dinamita Márquez considera una falta de respeto las palabras del Canelo contra Munguía

El icónico boxeador mexicano Juan Manuel ‘Dinamita’ Márquez sigue dando fuertes críticas contra su compatriota y campeón de tres divisiones de los pesos súper medianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, especialmente tras las recientes declaraciones que realizó sobre el combate que disputó hace unos meses contra Jaime Munguía.

Estas declaraciones las realizó el expugilista para el canal ProBox TV justo después que Jaime Munguía también expresara su rechazo por las palabras del Canelo; asimismo resaltó que esto representa una grave falta de respeto y demuestra el poco profesionalismo del tapatío.

“El respeto entre boxeadores, ¿dónde está el profesionalismo? Mejor quedarnos callados. Y eso de decir ‘no lo pude noquear’, creo que para este caso Jaime Munguía va a decir: ‘cómo no que me pudiste noquear?’. Creo que es una falta de respeto y por eso le causa enojo a Jaime Munguía, por eso yo creo que dice lo que tenga que decir con cierta razón, porque ya para qué lo dices. Como decimos, calladito te ves más bonito”, expresó.

“Y en ese sentido creo que Canelo le falta al respeto a Munguía, a los aficionados. La mejor hoja de presentación es el nocaut y si lo pudiste haber hecho, por qué no hacerlo, y si no lo hiciste mejor me quedo callado. No lo digo, por qué, porque porque queda mal, queda mal con el peleador, es una falta de respeto hacia Jaime y los dos peleadores merecen respeto”, agregó.

Estas declaraciones por parte de Juan Manuel Márquez surgen como respuesta a la entrevista que realizó el Canelo Álvarez hace unos días con Chris Mannix, donde afirmó que se contuvo en cada uno de los asaltos que disputaron para no noquearlo rápidamente y así evitar que el combate finalizara antes de tiempo.

Cuestiona el compromiso del Canelo

Para finalizar el antiguo peleador azteca resaltó que todo pugilista tiene el deber de mostrar la superioridad que tiene contra su rival y el principal objetivo es siempre poder noquearlo, algo que el Canelo ni siquiera intentó en dicho enfrentamiento según sus declaraciones.

“Lo que tienes que mostrar es superioridad porque eres uno de los mejores libra por libra, sea de donde sea tienes que arrasarlos y si puedes arrasar tienes que hacerlo para demostrar eso, que eres superior, que eres bueno, que por eso estás en uno de los mejores lugares de libra por libra, por eso eras el campeón discutido en las 168 para demostrar superioridad y demostrar que eres el mejor”, resaltó.

“Creo que estar diciendo ‘sí lo agarré, no quise hacerlo’, creo que queda mal él, mal parado, es una falta de respeto para los aficionados, para él mismo y en ese sentido tienes que mostrar que tú fuiste superior. ¿Cómo lo demuestras? Por la vía del nocaut, en donde sea, si eres mexicano te voy a noquear también y si tengo la oportunidad de hacerlo por qué no hacerlo, para mostrar la superioridad que tengo yo sobre mis rivales y por supuesto, demostrar que soy el mejor en las 168 libras”, concluyó.

