¿Qué dijo Anuel AA en medio de la polémica de Yailin y Tekashi? 

Anuel AA, reguetonero puertorriqueño, ha evitado referirse al tremendo escándalo que han protagonizado Tekashi 6ix9ine y Yailin La Más Viral.

En su cuenta en Instagram, el artista compartió en su cuenta en Instagram un mensaje en el que se muestra enfocado en su carrera musical, lejos de cualquier polémica que se registre.

“El álbum nuevo se va a llamar ‘Real hasta la muerte 2’. El 25, miércoles, se abre la boletería y se ponen todos los tickets a la venta en Ticketmaster.com y en cmnevents.com. De mi gira en la USA. Sigan escuchando y viendo el video de Headshot con Dave Bautista”, escribió.

Varios de los fanáticos reaccionaron a este anuncio con mensajes como: “No falla ese álbum. Confirma lo de Uruguay”, “Waoo, qué bueno ser fan de Emma”, “Allá estaremos”, “Si no es contigo, no quiero escuchar el álbum”, “El mejor del mundo entero”.

¿Qué pasó con Yailin y Tekashi?

Hace unas semanas terminaron y han causado controversia por los señalamientos que han hecho entre ellos.

Recientemente, la dominicana aseguró que su ex la golpeó y que además abusó de ella física y sexualmente. Por si fuera poco, la artista comentó que el rapero la explotó laboralmente y cometió fraude contra ella.

Toda esta situación ha causado muchos comentarios en las redes sociales, ya que durante mucho tiempo hubo episodios de violencia que hacían creer que las cosas entre ellos podían terminar mal.

Daniel Hernández, nombre de pila del estadounidense, se ha defendido y ha asegurado que las denuncias en su contra no son reales.

“La persona que le está aconsejando que es buena idea mentir, que sepa que es mejor ir contra el diablo que contra mí”, dijo.

Además de esto, afirmó: “Esto es los Estados Unidos de América, no República Dominicana, allá pueden manipular a la gente y confundirlas con prensa falsa y chisme. Aquí una demanda me la cago encima y después me meo. Mi vida pasada me enseñó que nunca puedes confiar en nadie y tener pruebas para momentos así”.

