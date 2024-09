Sandra Echeverría y los detalles de su reconciliación

Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne han vuelto a encender la llama de su amor, pero después de haber estado un tiempo separados les permitió reflexionar sobre la fortaleza de su vínculo. En una reciente entrevista con HOLA! AMÉRICAS, la actriz compartió sus sentimientos tras su reconciliación y su renovada relación sentimental.

Echeverría, quien estrenó su primer proyecto de comedia en VIX, “Casados con hijos”, habló con sinceridad sobre lo que significa para ella estar nuevamente con Leonardo, a quien considera el amor de su vida y el padre de su hijo. Su historia de amor ha tenido altibajos, pero esta nueva etapa parece más fuerte que nunca, llena de aprendizaje y crecimiento mutuo. Ambos han encontrado en su separación una oportunidad para valorar lo que realmente significa su relación y cómo puede fortalecer su familia.

“¡Feliz!, ¿qué te puedo decir?, cuando no estaba con él, yo sentí como un hueco en mi corazón, en mi alma, en mi estómago. Y hoy en día me siento completa, llena. Finalmente, yo no me veo con nadie más, yo quiero estar con él por el resto de mi vida”, dijo en exclusiva para el mencionado medio.

“Habrá siempre momentos complicados, porque siempre, en cada matrimonio, los hay, pero el chiste es platicarlo, negociarlo, vencerlo y seguir adelante por amor. Así que, bueno, creo que nosotros somos una muestra de que el amor es más fuerte que todo“, añadió durante la conversación.

El regreso de esta pareja al centro de atención también resuena con su prometedora carrera en el medio artístico, donde tanto Sandra como Leonardo continúan consolidándose como talentosos profesionales. Aunque el amor es un tema central en sus vidas, su compromiso con sus proyectos también refleja su dedicación y pasión por lo que hacen.

“La comunicación y también ser mejores amigos, reírnos, divertirnos. Siempre estar haciendo planes, tener el mismo proyecto de vida. Son realmente muchas cosas, pero creo que para mí la comunicación es de lo más importante“, expresó la actriz de origen mexicano.

