Yailin la más viral se rompe en llanto al hablar de su madre

Yailin la más viral ha tocado el corazón de muchos al expresar su profunda conexión con su madre, Wanda Díaz, durante una reciente entrevista con “En casa con Telemundo”. En un momento emotivo, la cantante dominicana se mostró vulnerable y no pudo contener las lágrimas al hablar de la influencia y el apoyo que su madre ha tenido en su vida y carrera.

Carlos Adyan le consultó por cómo estarían las cosas con su progenitora, siendo así como aceptó que las cosas siguen estando de la peor manera entre ellas: “Mi mamá y yo no tenemos una gran relación ahora mismo”.

A su vez, detalló que no tiene nada mala que expresar de ‘Wanda, la real viral’, por lo que simplemente tiene que agradecerle: “Pero es mi mamá, como quiera, y yo la quiero y la respeto y siempre la voy a seguir respetando. Yo soy una muchacha que yo respeto mucho a los mayores”.

La cantante de origen dominicano también agregó que no existen rencores en contra de la persona que le dio la vida y estuvo con ella durante su crecimiento: “No guardo nada contra ella“. Además, Yailin ‘la más viral’ no perdió la oportunidad para mostrarse agradecida con Wanda. Por ello, expresó: “Que la quiero y que gracias por darme este tamaño”.

La cantante también mencionó que desde que se convirtió en madre ha cambiado su manera de ver las cosas y a todo le termina dando más reconocimiento a las cosas: “Mi forma de pesar, mi forma de ser, valoro más las cosas. La vida es prestada y valoro muchas cosas que antes no valoraba“. Sin embargo, no aguantó las ganas de llorar al tocar ese tema y mencionar a su abuela fallecida.

Este tipo de momentos resalta la humanidad detrás de los artistas y la importancia de la familia en sus trayectorias. Además, demuestra cómo las emociones pueden ser un poderoso motor en la vida y en la música.

