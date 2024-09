Carlos Vives revela detalles de su reciente encuentro con Luis Miguel: “Es que ahorita renació” 

El cantante colombiano Carlos Vives reveló diversos detalles de su más reciente encuentro con uno de sus mejores amigos, la superestrella latina Luis Miguel, quien le causó un gran impacto por su renovada “esencia”.

Durante su más reciente entrevista con el presentador Javier Paniagua, del canal CLIPS, el intérprete de 63 mencionó que coincidió con el cantante mexicano en semanas pasadas durante los conciertos que el autor de “La Bikina” ofreció en la ciudad de Marbella, en España.

En su mismo relato, el intérprete de “Robarte un Beso” mencionó que vio a Luis Miguel como una persona totalmente “renacida”: “Esto es un mensaje para todos, para la gente porque al final siempre estamos pensando que todo se nos va a acabar y que ya no hay tiempo y que me equivoqué y me pasa esto, pero yo vi Luis Miguel como renacer”.

Luis Miguel toma su “segundo aire”

Reafirmando lo dicho por Vives, el mismo presentador mencionó que el “Sol de México” verdaderamente se ha convertido en una nueva persona: “Es que ahorita renació, literal”, debido al buen momento que vive en su carrera profesional así como en su vida personal.

De igual manera, el cantante colombiano mencionó que todas aquellas personas que conocen a Luis Miguel, a través de su música, pueden certificar que actualmente el también actor ha tomado un “segundo aire”.

No, no, pero literal, sabes, los que los conocemos, lo que lo conocimos vivimos su obra, su música, todos sus momentos, para mí verlo allí con su novia que también es espectacular” Carlos Vives – Cantante

Finalmente, y luego de revelar el momento en el que conoció a Luis Miguel durante el tour Romance del mexicano, Vives señaló verlo en una de sus presentaciones en España, fue la prueba perfecta para reafirmar que el intérprete de “México en la Piel” vive uno de sus mejores momentos.

Luis Miguel disfruta de su gran momento

Previo a las recientes palabras de Carlos Vives, Luis Miguel reafirmó su impacto y trascendencia en la música en español a nivel internacional al convertirse, de acuerdo con Billboard Boxscore, en el artista latino con la gira más taquillera de la historia.

Uno de los amigos más cercanos de Luis Miguel reveló que el cantante se casó en semanas anteriores con Paloma Cuevas. Crédito: Mezcalent

Según lo revelado por el mismo medio, el también actor mexicano dejó atrás el récord de Bad Bunny, quien ostentaba el título con su gira World’s Hottest Tour, al obtener más de 310 millones de dólares con su actual gira “Luis Miguel Tour 2023-2024”.

Aún con un gran número de presentaciones por delante, Luis Miguel podría aumentar sus cifras y dejar su nuevo hito en lo más alto de la música latina.

