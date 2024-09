Registran casa del comisionado interino de policía, Thomas Donlon, a una semana de que su predecesor renunciara

Las autoridades federales en Nueva York ahora se encuentran investigando al Comisionado de policía interino Thomas Donlon, quien asumió ese cargo apenas hace unos pocos días, después de la renuncia de Edward Caban por una redada del FBI en su residencia.

Donlon expresó que los funcionarios ejecutaron órdenes de allanamiento en su residencia el viernes y que los agentes se llevaron materiales que estaban bajo su posesión hace 20 años.

El comisionado interino señaló que los materiales no están vinculados con su trabajo con el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

Algunas fuentes señalaron que los federales están averiguando si tomó documentos clasificados mientras Donlon estaba en el FBI y el Departamento de Seguridad, informó ABC 7 New York.

El martes, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, sonó irritado durante su sesión semanas de preguntas y respuestas en el Ayuntamiento, mientas respondía los mismos cuestionamientos sobre las investigaciones federales en curso.

“Sabemos lo que ustedes saben”, declaró. “Repito, no voy a dar vueltas y vueltas sobre las preguntas que me hacen o que me responden una y otra vez”.

Adams cree que sus logros como alcalde están siendo opacados, pero el hecho es que su abogada principal manifestó que ya no podía defenderlo, y su comisionad de policía renunció luego que entregaran citaciones a él, al canciller de escuelas, dos vicealcaldes, un asesor importante de la alcaldía y un consultor privado, entre otros.

Las averiguaciones se enfocan principalmente en las prácticas del control de la vida nocturna del NYPD y tráfico de influencias en la concesión de contratos municipales.

