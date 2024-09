¿Raúl de Molina come gratis en los restaurantes donde va?

Raúl de Molina, presentador de El Gordo y la Flaca, es un apasionado por los viajes y la comida y por eso, en una reciente visita a Nueva York ha mostrado cuál es uno de sus restaurantes favoritos en la ciudad. Además, aclaró que paga todo lo que consume en estos lugares, lanzando un mensaje contra los influencers.

En una reciente publicación, el cubano-estadounidense dijo que Il Posta Accanto es de los lugares que no deja de visitar cuando está por la Gran Manzana.

“En Nueva York y que mejor manera que llegar y venir a ver a mis amigos de @ilpostoaccanto con la mejor pasta de la ciudad”, explicó.

Raúl de Molina en Nueva York

Luego de esto, comentó: “Ayer domingo me encontré allí a varios artistas de Hollywood incluyendo Benjamin Bratt y Talisa Soto, modelo de Puerto Rico y muy reconocida mundialmente. Es un placer ver el ambiente que se vive en este lugar y el cariño de sus dueños.

Raúl de Molina aclaró que no hace intercambios por comida: “Yo gracias a Dios puedo pagar por mis comidas en todos los lugares, pero reconozco el esfuerzo de los restaurantes pequeños que son extraordinarios y no necesito ser un influencer para que me den nada de gratis”.

Ante la publicación, algunos usuarios reaccionaron con mensajes como: “Gracias a Dios usted tiene un buen trabajo en Univision y no vive de ser un influencer para que le regalen nada gratis. Ser influencer también es un trabajo honrado! Saludos”, “Iré a visitar ese lugar porque siempre lo recomiendas”.

El conductor de televisión se caracteriza por compartir en su cuenta en Instagram los viajes que hace a distintas partes del mundo. En sus contenidos muestra lo bien que la pasa y cómo experimenta las distintas culturas.

Además, aprovecha, cuando le gusta algún restaurante, para hablar del trabajo que hacen y procurar que otras personas vivan momentos especiales si llegan a visitar las ciudades por las que él ha pasado.

