¿Por qué artistas como Anuel AA y Taylor Swift endosan a candidatos presidenciales y qué precio pagan?

Nueva York – La decisión de la campaña de Donald Trump de invitar a los reguetoneros boricuas Anuel AA, Justin Quiles y Nicky Jam a eventos de campaña es parte de una estrategia del bando republicano para cortejar el voto puertorriqueño, consideró el profesor de la Universidad Estatal de San Diego (SDSU) Nathian Shae Rodríguez.

Los endosos de Anuel AA y Justin Quiles se realizaron en medio de un mitin de campaña en Johnstown el pasado 30 de agosto.

Pennsylvania, donde radican cerca de 500,000 boricuas, es uno de los estados más codiciados de cara a las elecciones presidenciales, ya que es uno de los siete que deciden los resultados de los comicios. En las elecciones del 2020, Joe Biden prevaleció ante Trump por poco más de 88,000, en una proporción de 50% versus 48.8%.

“Cuando uno piensa en Pennsylvania, es la tercera población más grande de boricuas en todo el país y es además un estado bisagra. Así que yo pienso que el uso de gente de color, en general, es una estrategia. Cuando la campaña de Trump específicamente invita a estos reguetoneros (Anuel AA y Justin Quiles) es una estrategia que ayuda a alcanzar a los boricuas en Pennsylvania para que voten por él”, argumentó el académico creador de un curso centrado en la figura del trapero Bad Bunny.

Además, la diversidad y la complejidad étnica de Pennsylvania también llevan a los candidatos a que opten por maneras más creativas y enfocadas para atraer a electores de grupos poblacionales como este.

“Es un estado bien complicado, porque tienes muchas personas muy, muy, conservadoras en los suburbios; en la zona metro es mucha población negra y joven, y ahora se está volviendo más mexicano, cubano y boricua, así que esta constitución hace muy diferente para un político tratar de ganar”, destacó Rodríguez en entrevista exclusiva con El Diario.

A nivel más general, según Rodríguez, con este tipo de movidas los encargados de la campaña de Trump buscan alcanzar a hombres jóvenes, no solo latinos.

“Trump y su campaña saben que no tienen el voto de las mujeres para nada. Así que ellos se están enfocando en hombres jóvenes negros, latinos jóvenes y hombres jóvenes blancos. Esos son los principales grupos a los que están buscando”, expuso el profesor de origen mexicano pero nacido en Texas.

El académico especializado en el tema de la representación de minorías en los medios en la Escuela de Periodismo y Estudios Mediáticos de la referida universidad matizó con el detalle de que, justo después que Trump introdujo al dúo en el escenario, dio por sentado que la concurrencia no los conocía y viceversa para inmediatamente señalar que, independientemente, era bueno para el voto puertorriqueño.

“Yo creo que mucho hombre joven latino, boricuas en Pennsylvania, probablemente presten atención; pero, cuando empiecen a ver eso, ellos van a estar como, ‘espérate’”, señaló el entrevistado.

El endoso de Nicky Jam

En el caso de Nicky Jam, el boricua endosó al republicano el pasado 13 de septiembre en un rally en Las Vegas, Nevada.

Trump despegó con la presentación identificándolo como una mujer.

“La estrella de la música latina, Nicky Jam. ¿Conocen a Nicky? Ella es bonita. ¿Dónde está Nicky?”, introdujo Trump.

El reguetonero Nicky Jam endosó la candidatura de Trump el pasado 13 de septiembre en Las Vegas. Foto : AP

Al interiorizar de quién estaba hablando, el expresidente rectificó: “Oh, mira, me alegro de que él subiera”.

El efecto negativo en cadena del endoso de Nicky Jam superó la controversia por la introducción del artista, y llevó a que la banda mexicana Maná removiera de internet la colaboración que había hecho con el reguetonero en el tema “De Pies a Cabeza”, en el 2016. La agrupación dijo que no trabaja con “racistas”.

“Yo creo que lo que muchos boricuas están pensando, especialmente con el caso de Nicky Jam a quien Trump presentó como mujer, es, ‘espérate, tú no sabes ni quienes son, y eso significa que no nos estás apoyando, nos estás usando políticamente’”, analizó Rodríguez.

En el caso de Nevada, Biden ganó la demarcación por unos 33,596 votos.

Para el 2018, en Nevada, vivían aproximadamente 27,230 boricuas, según datos del Censo.

Nevada también es otro de los estados considerados pendulares o decisivos, ya que varía entre inclinación republicana y demócrata.

La confirmación de los resultados del 2020 en los que Biden obtuvo 50.06% versus el 47.67% de Trump se dio luego de una cruzada del republicano contra el voto por correo.

El profesor teorizó que, en la decisión de boricuas de apoyar a Trump, podría estar mediando el elemento de identidad que los divide entre asumir los valores estadounidenses versus lo que los identifican más directamente con la isla.

En ese sentido, algunos se podrían ver representados en las propuestas antimigratorias de Trump, por ejemplo.

“Yo creo que la gente que está ahora en la diáspora que son de segunda, tercera generación, se han acostumbrado a las costumbres de Estados Unidos. Algunos no quieren ver a Estados Unidos convertido en el país del que ellos vinieron; algunos no quieren ver a EE.UU. como un país que esté sobrepoblado porque tienen que competir por recursos; alguna de la gente que ha migrado aquí piensan que deben venir de la manera ‘correcta’, la legal. Y yo creo que hay muchos boricuas que están entre, ‘yo me siento así, no quiero que otra gente me quite los recursos, yo también quiero hacer lo que es correcto’; pero también toda esta idea de aculturación, ‘yo quiero que se me tomen como parte de ambiente estadounidense, así que debo actuar como estadounidense’, y tal vez eso significa la bandera estadounidense, boricua con Trump, tal vez poseer armas. Así que yo creo que para ellos es una crisis de identidad sobre cuál de estos dos candidatos va a ayudarme más”, abundó.

Otros artistas que han asumido posturas políticas y endosado a candidatos

La cadena de artistas que manifiestan su apoyo directa o indirectamente a un candidato no es exclusivo de este ciclo electoral.

Por ejemplo, en el 2008, Daddy Yankee endosó al senador republicano John McCain a la presidencia de EE.UU.

En un evento ante estudiantes de Central High School en Phoenix, Arizona, el autor del tema “Gasolina” dijo que apoyaba al político porque era un luchador en el asunto de la migración.



En la campaña del 2020, Bad Bunny le permitió al equipo de Biden usar su canción “Pero ya no” para uno de sus anuncios.

El respaldo de celebridades tampoco se limita a artistas urbanos puertorriqueños. En el caso de la candidata demócrata Kamala Harris, personalidades como Taylor Swift, Ariana Grande, Cardi B y John Legend son solo algunos de los que han expresado apoyo a su candidatura.

Tan reciente como este sábado, los actores de origen puertorriqueño Liza Colón-Zayas y Anthony Ramos compatieron escenario con el candidato demócrata a la vicepresidencia, Tim Walz, en un mitin en Pennsylvania.

En su mensaje, la actriz, cuyos abuelos migraron de Puerto Rico a Nueva York, destacó el poder que tienen los latinos para determinar el próximo ocupante de la Casa Blanca. “Por todos los latinos, no podemos volver atrás, no podemos volver a ver a nuestros hijos enjaulados. No podemos volver a las políticas de separación familiar y deportación masiva”, expresó Colón Zayas la primera latina en ganar un Emmy en la categoría de mejor actriz de reparto por la serie de comedia “The Bear”.

De paso criticó el trato de Trump a la isla tras el huracán María que incluyó aguantar millones de fondos federales para recuperación y reconstrucción.

Katharine Pichardo-Erskine, directora ejecutiva de Latino Victory, organización creada por el empresario Henry R. Muñoz III y la actriz Eva Longoria, dirigida a impulsar el voto latino, cree que los endosos de artistas no son más importantes que el contacto directo de los candidatos con potenciales votantes.

“Las celebridades tienen un impacto porque sus pronunciamientos son una oportunidad para que la campaña haga prensa; la prensa lo publica. En el caso de Anuel AA, él ya había apoyado a Trump en la campaña anterior; o sea, que para mí y no creo que para mucha gente, fue una sorpresa que Anuel AA saliera a favor de Trump en estas elecciones…Luego de que se hace el pronunciamiento una vez, lo que realmente cuenta es lo que vas a hacer en la campaña; si vas a estar trabajando realmente para ayudar a sacar el voto por el candidato, y, en el caso de nosotros, trabajamos con muchas celebridades y apreciamos el aporte que traen a la mesa para llevar nuestro mensaje al público en general”, indicó la directora de la organización que acaba de invertir $2 millones para la campaña Vote Like a Madre junto a artistas como America Ferrera, Rosie Perez, Lin- Manuel Miranda, Jessica Alba y otros.

Rodríguez, por su parte, entiende que ambos esfuerzos son igualmente meritorios.

“Cuando ellos ven candidatos llegando a sus comunidades, tocando a sus puertas, llamando, ellos dicen, ‘wow, realmente se preocupan por la comunidad. Ellos han invertido su dinero y tiempo para venir aquí y alcanzarnos’. Eso es realmente importante. El otro lado, es que vivimos en una sociedad digital, y especialmente, los votantes jóvenes. Para ellos, principalmente entre las edades de 18 y 21 que están bajo la idea de la cultura de fans, ellos compran posters, taquillas para los conciertos…”, planteó.

A preguntas sobre si debería ser un deber de los artistas endosar a candidatos o asumir posturas políticas, o más bien una decisión personal, Pichardo-Erskine respondió: “Yo creo que es elección de cada uno, pero estamos en tiempos muy difíciles, y lo que yo entiendo que ha pasado es que todo el país, incluyendo las celebridades, se han concientizado de lo que está en juego. Estamos hablando de proteger la misma democracia, y por eso, personas como la misma Taylor Swift, que es una gran artista que no necesita hacer pronunciamientos para nada, se ha insertado en el proceso porque entiende, como muchas otras celebridades y el público en general, que estas son posiblemente las elecciones más importantes de nuestra vida. Por eso entiendo que muchas celebridades van a ser parte de este proceso”.

Rodríguez, por su parte, entiende que los artistas también son ciudadanos a los que las políticas gubernamentales afectan, por lo que tienen el derecho de expresarse de la manera en que crean más efectiva.

“Yo creo que todo el mundo se afecta de la política de su respectivo país, estado, territorio, y las celebridades no están inmunes a las consecuencias. Ellos saben muy bien que tienen hijos; si tienen hijas, tal vez el tema de que las mujeres deben decidir sobre sus cuerpos es muy importante para ellos o en algunos casos, ellos piensan que ciertos políticos van a afectar a las comunidades de donde ellos vienen. O sea que no es que alguien se convierte en celebridad, se mueve a una nube y está inmune a todo por la celebridad y el dinero. Pero yo creo que esos artistas que son más apasionados en cuanto a apoyar políticos son esos que vienen de los barrios y por las comunidades que son las más afectadas por algunas de estas plataformas políticas”, afirmó.

Qué ganan y qué pierden los artistas cuando apoyan a candidatos políticos

La realidad es que asumir posturas políticas tiene sus pros y sus contras.

Según el profesor, una de los puntos positivos es que los artistas le dejan saber a sus seguidores que tienen en cuenta los asuntos que les afectan.

“Los pros es que los artistas pueden hablar de parte de su base de seguidores. Taylor Swift, la mayoría de sus fans, son LGBTQ y mujeres jóvenes, y Trump habla en contra de la comunidad LGBTQ y también quiere quitarle algunos derechos a las mujeres. Para ella, es un asunto muy personal. Así que cuando una celebridad apoya a un candidato el pro es que ellos le dejan saber a sus fans que ellos tienen sus intereses en mente; ellos le dejan saber que tienen una plataforma y que va a hablar por ellos, porque la persona común no tiene esa plataforma y su voz no se amplifica a ese nivel”, explicó.

“Taylor Swift, por ejemplo, sus fans hacen lo que ella les diga. Si ella les está diciendo que vayan a votar…ellos se identifican con ella porque ellos ya la siguen como fans, así que ellos van a escuchar”, añadió el educador.

Cabe señalar que unos 405,999 usuarios visitaron la página de registro electoral vote.gov en un periodo de 24 horas luego del apoyo de Swift a Harris.

El riesgo al que se enfrentan las celebridades es que el bando molesto con el endoso tome represalias por su postura política.

“En algunos casos, las celebridades no quieren tomar una posición, ellos quieren mantenerse neutrales. Ellos piensan que sí escogen un lado, van a recibir una mala reacción del lado que no escogieron, que fue lo que le pasó a Taylor Swift; la gente va a empezar a boicotear las grabaciones (de los artistas); no van a sus conciertos, o incluso pueden atacarla verbal o físicamente cuando esté en espacios públicos. Así que, a veces, las celebridades tratan de permanecer callados lo más que pueden, y cuando sienten que tienen que hacerlo, ahí es cuando lo hacen. En la mayor parte, ves celebridades estando neutrales, pero lo que yo veo son celebridades de color y mujeres siendo las que más hablan”, contrastó.

El fenómeno Bad Bunny y su influencia electoral

En el caso de Bad Bunny, su enfoque es más de denuncia de los asuntos que atañen directamente a los boricuas en la isla.

Aunque el trapero directamente no ha endosado a candidatos ni en Puerto Rico ni en EE.UU., tiende a criticar las medidas implementadas por el oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP), y particularmente el agravamiento de la crisis energética tras la llegada de LUMA Energy.

Para el académico, quien está escribiendo un libro sobre Bad Bunny que será publicado el próximo año, el análisis de la figura del artista urbano lleva inevitablemente a la discusión de diversos temas y problemáticas que afectan diariamente a los boricuas que van desde las ideas de masculinidad hasta los efectos de la colonización.

“Lo que discutimos en el curso y miramos es la historia de la colonización y cómo sigue impactando ahora a los puertorriqueños…Como es un territorio, ellos no reciben toda la ayuda que deberían. Los puertorriqueños tampoco se les permite votar (en la isla) en una elección o cualquier medida que afecta al país en general…Otras personas están tomando decisiones por ellos”, cuestionó Rodríguez sobre este particular.

En este contexto mencionó el impacto del tema “El Apagón”, el que describió como un tema “inherentemente político”.

“El asunto en ‘El Apagón’ con el sistema eléctrico…Ellos (los puertorriqueños) necesitan ayuda de fuentes externas, pero EE.UU. no se lo permite. Cuando el huracán María ocurrió, ellos necesitaban ayuda; había un montón de países que estaban tratando de llevarles comida, agua, ayuda para reconstruirse, y EE.UU. dijo no…Así que la gente estaba esperando sin luz y con todo el desastre que provocó María, y, básicamente, fue por haber sido colonizado por EE.UU.”, destacó.

En una reciente entrevista con el pódcast “El Tony Pregunta”, Bad Bunny llamó a la “protesta más grande” el día de las elecciones en Puerto Rico.

“Sí, es bueno denunciar las cosas en las redes sociales, es bueno salir a la calle a protestar, dejarse sentir como pueblo, pero yo creo que la protesta más grande es ir el 5 de noviembre a votar en contra de la gente que nos ha llevado a este despingue y crical”, declaró el artista en el intercambio.

Sobre sus planteamientos públicos en contra del gobierno de turno, el reguetonero indicó que no quisiera meterse en la política, pero que la política se mete en su vida.

“Yo sigo siendo yo. No me estoy metiendo en la política. La política se mete en mi vida porque la política afecta mi país, afecta a Puerto Rico”, planteó.

“Yo sé que la política es una mierda. Nadie cree en los políticos del país. Ir a votar es bien importante, especialmente siendo joven. Decidir el futuro del país en donde vivimos, donde crecimos. Que no lo decidan otros”, agregó.

Bad Bunny de lo que los boricuas pasan todos los días

De acuerdo con Rodríguez, de esta forma Bad Bunny expone a nivel global la insatisfacción que los puertorriqueños experimentan “todos los días” sobre el manejo de temas que afectan su calidad de vida.

“Primeramente, la gente joven está escuchando su música y ellos están en redes sociales. Bad Bunny tiene una gran presencia en redes sociales…Así que, en ese aspecto, yo creo que lo buscan porque es una celebridad, es boricua y los representa…Luego, cuando empezó a hablar más de política, algunos pensaron que solo debería cantar, mientras que otros, especialmente los más jóvenes en la isla, decían, ‘no, él está hablando de lo que nosotros pasamos todos los días’. La gente en EE.UU. no ve eso en la televisión; ellos no experimentan los apagones…En ese sentido, él ayuda a entender lo que es la política, porque en cada país los jóvenes son los que están tratando de entender que es lo que está pasando y los que están cuestionando”, argumentó.

“Yo creo que, en el caso de Puerto Rico, ellos ven a Bad Bunny como a alguien a quien quieren porque les gusta su música, siguen su carrera en películas, y para ellos es también una persona que le está dando eco a su voz; él le está dando voz a los problemas que tienen (los boricuas)”, continuó.

Debido a lo anterior es que, según el experto, las expresiones de Bad Bunny generan más controversia y debate que las de Anuel AA, por ejemplo.

“Yo pienso que la respuesta a eso es que Bad Bunny tiene un historial de apoyo a los boricuas. No solo sus fans, pero muchos boricuas lo han visto y escuchado en eventos políticos. Bad Bunny, Ricky Martin y Residente marcharon en las calles de Puerto Rico con la comunidad. Bad Bunny creó un fondo que se llama ‘Deja Tu Huella’, que directamente ayuda a boricuas tanto en la isla como fuera. Además, el activamente apoya a diferentes grupos de personas, como cuando Alexa fue asesinada…”, enumeró Rodríguez.

Para el profesor, el fenómeno Bad Bunny además es reflejo de que la gente joven está despertando y que están dispuestos a jugar un rol más significativo en el proceso político.

“Mucha de la gente joven en Puerto Rico están votando gracias a él. Ellos se están registrando para votar. El va y habla con universitarios y con gente joven. Cuando él dio la entrevista en YouTube, el lloró, yo creo que ese mismo día en el país había una cantidad inmensa de estudiantes que fueron a registrarse para votar. Había un lugar donde se estaban registrando para votar y de nuevo se fue la luz, no más electricidad, y fue un recordatorio que ‘nos estamos registrando para votar y no podemos porque no hay electricidad’, y eso es contra lo que Bad Bunny quiere batallar. Yo creo que la gente joven se está dando cuenta de cómo les afecta y están más dispuestos a apoyar ideas más modernas de solo quedarse con lo tradicional”, expuso.

Para Rodríguez, el llamado de Bad Bunny para que los jóvenes se registren definitivamente podría traducirse en votos.

“La gente lo está escuchando; está compartiendo ese video (de la entrevista en el podcast) y están haciendo memes en redes sociales con él llorando. El orgullo que tiene Bad Bunny por su país es muy grande. O sea, que ellos están notando esto, y lo están compartiendo y lo están hablando entre ellos, y eso se va a traducir en votos”, anticipó.

“Una velita”

La semana pasada, en el marco de la conmemoración del embate de María, Bad Bunny lanzó el tema “Una velita” en el que critica la inestabilidad energética y cómo sigue afectando el bienestar de los boricuas siete años después de la tormenta.

“Ey, ‘tá empezando a llover, otra ve’ va a pasar. Por ahí viene tormenta, viene temporal.’Tá empezando a llover, otra ve’ va a pasa. Por ahí viene tormеnta, ¿quién nos va a salvar?”, lee parte de la lírica.

El video superaba este martes las 3 millones de reproducciones en YouTube.

Aunque Bad Bunny ha ido creando un sentido de nacionalidad que vincula a los boricuas dentro y fuera de la isla, su mensaje se ha tornado más global, consideró Rodríguez.

“Cuando tú piensas en el orgullo boricua, los boricuas van a tener sus banderas, van a cantar sus canciones, van a hablar en español. Y yo creo que al principio Bad Bunny representaba esa cultura, específicamente, porque él estaba hablando español en todas sus entrevistas; su música era toda en español; él siempre estaba hablando de las cosas que estaban hablando en P.R. Ahora, cuando ya lleva tiempo siendo famoso y es más como una súper estrella global, no solo un reguetonero, yo creo que, cuando lo vieron saliendo con Kendall Jenner y los vieron de nuevo juntos y rumoran que pueden volver; lo ven comprando casa y viviendo en California; lo ven en juegos de baloncesto, yo creo que las personas lo ven como esa conexión que viene y va, pero es como una versión más estadounidense, ejemplo de lo que le puede pasar, no solo a un boricua, sino a cualquiera que migra”, comparó.

