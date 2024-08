Concejal boricua republicano considera crucial voto de puertorriqueños en Pennsylvania

Nueva York – La gran cantidad de hispanos en Pennsylvania, incluyendo los que forman parte de la comunidad puertorriqueña, hacen que ese estado sea uno de los más competitivos en las elecciones presidenciales en Estados Unidos, consideró Rubén Rodríguez, concejal republicano de origen boricua en Waterbury, Connecticut, y miembro de Latinos Americanos por Trump.

El latino es un votante emocional, describe Rodríguez

“El voto latino es crucial en estos estados. Si tú miras, en los estados que son cruciales en las elecciones, la mayoría son latinos (de mucha población). El único que puedo sacar un poco es Michigan, y allí todavía hay muchos latinos también. Y esto es porque el latino no mira de qué partido es el candidato; el latino se va por las emociones; vota por emociones. ‘(Dice) no me gusta lo que hiciste este año, pues te voy a castigar y voy a votar por el otro. Por eso esos estados son más cruciales”, indicó en entrevista con El Diario Rodríguez, quien además es el director regional de la zona noreste de la Asamblea Nacional Hispana Republicana (RNHA).

A preguntas de este rotativo sobre la intención de voto de los boricuas en estados como Pennsylvania donde Joe Biden le ganó a Donald Trump en el 2020 por prácticamente 1% (50% versus 48.8%), Rodríguez insistió en que el elector puertorriqueño en esa demarcación es uno cambiante que vota motivado, principalmente, por lo que hizo o no hizo un candidato durante su administración de gobierno o por lo que promete hacer.

“No es una persona que se va por colores. Sí hay muchos que votan porque soy rojo o azul, o republicano o demócrata, pero la mayoría se dejan llevar por las emociones. Y si no le gusta lo que vieron con un presidente o con una Administración, entonces se van con el otro”, sostuvo.

Con base en esta teoría, el político, que en el 2020 compitió por una posición a la Cámara de Representantes federal por el Distrito 5 de Connecticut, piensa que los puertorriqueños en el estado decisivo de Pennsylvania podrían ayudar a adelantar los intereses electorales de Trump.

A juicio de Rodríguez, un asunto que podría incidir en el voto de los boricuas en el estado es el manejo del tema migratorio por parte de la Administración Biden-Harris.

Este tipo de tema, según el funcionario, pone en entredicho el compromiso de los demócratas con los boricuas.

Rodríguez, nacido en el pueblo de Utuado ubicado en el centro de la isla, argumentó que la candidata demócrata Kamala Harris quiere asegurar más derechos a inmigrantes indocumentados que a los propios boricuas que son ciudadanos estadounidenses.

“La vicepresidenta quiere que los inmigrantes tengan el derecho a votar…Ella no está viendo lo que está pasando con los puertorriqueños que estamos en la isla, que somos nacidos ciudadanos y no tenemos derecho de votar por el presidente. Y eso es un mensaje que se le está llevando a los puertorriqueños. Mira como ella nos trata a nosotros, pero sí quiere apoyar a los que llegan ilegalmente a Estados Unidos”, expuso.

“Pero ustedes (los republicanos) dicen que en lo que no están de acuerdo es con la inmigración ilegal; si un inmigrante se legaliza, ¿cuál es el problema con que vote? Cualquiera que sea ciudadano estadounidense tiene el derecho a votar”, planteó el Diario.

“Al que viene legalmente, perfecto. Tú hiciste tus papeles, hiciste todo, y estás aquí legalmente…Pero, como todo país, tiene un proceso que tienes que hacer, y eso es lo que está pasando aquí. Se están cambiando las leyes para proteger a las personas que están ilegalmente en Estados Unidos, no a los que están legalmente aquí”, contestó.

Por otra parte, para Rodríguez, medidas como la AB 1840 que está a punto de ser aprobada por la legislatura de California para que indocumentados sean elegibles a hasta $150,000 dólares en préstamos para vivienda tampoco benefician la aspiración de la candidata demócrata.

“Eso va a crear otro hoyo más en la economía, y también se está llevando ese mensaje, porque muchos puertorriqueños vienen aquí a buscar vivienda, pero no las hay”, señaló.

“No se puede negar que ahora hay como más consenso entre demócratas de que Kamala Harris tiene más probabilidades de prevalecer en una contienda que Joe Biden, ¿cómo usted ve el panorama en Pennsylvania?”, preguntó este rotativo.

“Esto es como subir a la nube y dejarte caer, porque, tan pronto llegue el debate y Trump demuestre quién es ella, ahí vas a ver el declive que va a ver en apoyo a la vicepresidenta”, apostó.

El primer debate entre Trump y Harris está pautado para el 10 de septiembre por ABC News.

Precisamente, esta semana, a través de la red social Truth Social, Trump informó que había llegado a un acuerdo con los demócratas para el encuentro en el que los contendientes no podrán tener notas a su disposición y los micrófonos estarán apagados mientras no sea el turno del candidato (a) para hablar.

El manejo de Trump de los temas de Puerto Rico

Sobre el manejo de los temas relacionados con Puerto Rico, Rodríguez, quien se identificó como el primer hispano en el estado de Connecticut que endosó públicamente a Trump en el 2016, defendió al expresidente en la controversia por la tirada de papel toalla a damnificados en Puerto Rico durante su visita a la isla tras el huracán María en septiembre de 2017.

“Los detractores plantean que a Trump no le importa Puerto Rico. Lo que mucha gente recuerda es la tirada del papel toalla y el manejo de los fondos federales. Eso es lo que plantean que Trump ha hecho por Puerto Rico, ¿cómo usted les responde?”, cuestionó El Diario.

“Donde llevan al presidente…acuérdese que había mucha seguridad y mucha gente allí. Presentaron cuando él tiró el papel, pero no presentan la verdad como sucedió. Cuando lo están acorralando los de seguridad porque hay mucha gente alrededor, lo tienen que proteger, la gente le estaba diciendo que le tiraran algo, pero él no va a tirar un pote de Goya, el cogió el papel toalla que le pasaron y lo tiró. Ahí se editó mucho de lo que sucedió, y eso fue lo que se vio…”, respondió.

En cuanto a los fondos federales para reconstrucción, el líder republicano alegó que el mal manejo de dinero por parte de las autoridades gubernamentales en la isla llevó a Trump a restringir el dinero.

“Cuando él se enteró, él dijo que iba a enviar el dinero cuando ustedes me envíen recibo de que ustedes se gastaron ese dinero en lo necesario…Entonces, él dijo que tenía que parar eso, porque había mucha corrupción. Él tuvo que aguantar un poco eso y enviar el dinero poco a poco…”, argumentó.

“Hay otro dato aquí y el otro dato es que no había prueba en ese momento de que se estaba malversando dinero que tuviera que ver con reconstrucción. En ese sentido, ¿usted entiende que se pudo haber manejado de otra manera lo de los fondos para Puerto Rico?”, continuó este medio.

“Acuérdate, la historia de Puerto Rico del mal manejo de pasadas administraciones y él sabía eso…Ya él venía con esa mentalidad de que en P.R. se hacía un mal manejo de dinero y él tenía que estar seguro que lo que se estaba usando era para la gente”, insistió.

Rodríguez reconoció, sin embargo, que muchos de los que le dieron el voto a Biden en las pasadas elecciones eran puertorriqueños molestos con la respuesta y manejo de la Administración Trump tras el huracán María y la ayuda para reconstrucción en la isla.

“Sí, es posible. Nunca hubo una conversación pública sobre eso. La gente se quedó con eso en la mente”, dijo.

Rodríguez, sin embargo, cree que el asunto no tendrá peso en la decisión electoral de los boricuas en estas elecciones.

“La gente ya puso eso en el pasado…Ellos miran ahora lo que está pasando con la economía y lo que está pasando en Estados Unidos que en el mundo entero somos el hazmerreír”, consideró.

A 69 días de los comicios en Estados Unidos, el enfoque del discurso de los republicanos, según Rodríguez, es insistir en que los estadounidenses no están ahora mejor que lo que estaban antes del 2020, particularmente en el aspecto económico.

“En cuestión de nosotros, los republicanos, estamos tratando de llevar un mensaje más limpio, y que la gente entienda cómo estaban cuatro años atrás a como están ahora…Ese es el mensaje más grande. Cuatro años atrás, estábamos mejor en la economía, y en estos años todo ha ido en alza, la comida, las casas, la gasolina. Eso es un tema que nosotros estamos llevando…”, afirmó.

¿Un viaje del equipo de Trump a Puerto Rico?

Rodríguez reveló que, como parte de la estrategia de los republicanos para atraer el voto boricua, planean un viaje de representantes de Trump a Puerto Rico para auscultar las necesidades de los residentes en la isla.

“Estamos hablando de hacer un viaje a Puerto Rico para escuchar a la gente. A pesar de que Puerto Rico no es un país que vota (en las elecciones federales), hay muchos puertorriqueños en EE.UU. que votamos y tenemos familias en Puerto Rico. Es algo que se está hablando para ver cómo podemos lograrlo”, recordó.

El entrevistado reconoció que hay que trabajar mucho para ganarse el voto de los boricuas, pero añadió que “el objetivo se está logrando en cuanto al mensaje que se está llevando a la comunidad”.

Estadidad para Puerto Rico y postura de republicanos en Pennsylvania

En Reading, ciudad con la mayor cantidad de latinos en el estado, el exgobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño, encabezó un evento de inauguración de un comité de “Latinos Americanos por Trump” en junio pasado.

Fortuño, del ala más conservadora del oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP) y defensor de la estadidad para la isla, dijo que decidió apoyar la candidatura de Trump por sus propuestas sobre temas como la seguridad en la frontera.

Para Rodríguez, la presencia de Fortuño podría tener alguna influencia en el electorado boricua en el estado.

“Es posible que tenga influencia, porque mucha gente respetaba a Fortuño, y no solo a él, sino a muchos líderes que estaban ahí en Pennsylvania que nosotros tenemos que están llevando ese mensaje del voto”, indicó.

En el evento, periodistas abordaron a republicanos como el candidato al Senado David McCormick sobre su postura en contra de la estadidad para Puerto Rico.

“En la campaña electoral, yo no estoy hablando de la estadidad puertorriqueña como un asunto principal al momento porque las cosas que están afectando a nuestros país en la dirección incorrecta afectan a todos los residentes de Pennsylvania, incluyendo la comunidad latina y eso son asuntos que ellos me están trayendo más”, declaró McCormick según reseñó Pennsylvania Capital Star.

Rodríguez, quien cree en la estadidad para el territorio, consideró que para adelantar el tema tiene que iniciar una discusión más abarcadora porque la batalla por escaños en el Congreso, de Puerto Rico convertirse en estado, es un asunto que hace mella particularmente entre republicanos.

“Puerto Rico sería un estado como Pennsylvania, un ‘purple state’, un cuatrienio va a ser republicano y otro demócrata. ¿Qué pasa con eso?, que P.R. tendría cinco congresistas y dos senadores. Al tener eso, pueden virar cualquier balanza de un lado a otro, y ese es el miedo que tienen los dos partidos; no son solo los republicanos”, expuso.

La plataforma del Partido Republicano aprobada en la convención nacional llevada a cabo en Milwaukee, Wisconsin, en julio pasado, no incluye la mención a la estadidad como en años anteriores.

Para Rodríguez, el impacto que pudiera tener esta decisión de Trump y su equipo sería “mínimo” en términos electorales.

“Mínimo, porque el electorado en estos momentos no está pensando en el estatus de Puerto Rico; lo que están pensando más es en la economía y lo que está sucediendo en EE.UU.”, contrastó.

Los datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos apuntan a que la ciudad de Philadelphia cuenta con la segunda población más grande de boricuas, solo precedida por Nueva York.

En 2010, la oficina estimó que 121,643 puertorriqueños vivían en Philadelphia. Ese número aumentó a 134,934 en 2017 y 146,153 en 2019, respectivamente.

Los datos que maneja el Centro de Estudios Puertorriqueños de Nueva York (El Centro) apuntan a que, para el 2019, casi 500,000 puertorriqueños vivían Pennsylvania, lo que convertía al estado en el tercero con mayor concentración de miembros de esa población.

A nivel más general, de los 60 millones de latinos que residen en Estados Unidos, casi un cuarto de millón vive en Philadelphia, lo que representa el 15.2% de la población de la ciudad.

Históricamente, electores hispanos y latinos en Pennsylvania han apoyado a candidatos demócratas. Sin embargo, en los últimos años la brecha parece ir reduciéndose. En el 2020, 69% de votantes latinos o hispanos votaron por Biden, mientras que 27% lo hicieron por Trump, de acuerdo con datos de NBC News de encuestas de salida de urna. En el 2016, 74% votaron por Hillary Clinton versus 22% por Trump.

Connecticut y la abstención electoral

En Connecticut, entre 2000 y 2022, la población blanca disminuyó un 13%, mientras que la población puertorriqueña creció un 46%, según datos reseñados por Connecticut Public Radio que cita una investigación de la Iniciativa de Estudios Puertorriqueños de UConn.

Entre puertorriqueños y otros grupos hispanos o latinos, la proporción era de 18% en el estado para el 2022, o 8% y 10%, respectivamente, lo que representa el segundo grupo más grande en Connecticut después de los blancos.

A pesar del crecimiento de esta población en general, Charles Venator-Santiago, director de la Iniciativa, explicó al referido medio que comunidades como la boricua no participan significativamente en los procesos políticos. “Aunque los puertorriqueños y latinos representan casi el 20% de la población de Connecticut, solamente alrededor del 13% tiene edad para votar”, destacó el profesor de Ciencias políticas.

Además de los altos niveles de pobreza que enfrentan, la desilusión de los más jóvenes con la política es parte de lo que pudiera estar desalentando a estos potenciales votantes de acudir a las urnas.

El Diario contactó a Venator Santiago para abordar este tema, pero no recibimos respuesta.

Sobre este particular, Rodríguez, quien además es portavoz de la minoría republicana en la junta de Waterbury, resaltó el hecho que, debido a que Connecticut no se considera un estado pendular o decisivo, no se invierte lo suficiente en el electorado.

“En Connecticut como no se está viendo como un estado en batalla, pues no se está invirtiendo el dinero necesario para atraer ese voto…Estamos trabajando con eso. La organización que yo pertenezco, la Asamblea Nacional Hispana Republicana (RNHA), hemos estado trayendo más información a estos estados que se consideran o rojos o azules, para que la gente pueda venir a votar”, dijo.

No obstante, añadió que, las encuestas que manejan, arrojan que se ha registrado un incremento en la inclinación de votantes hacia el Partido Republicano, a pesar de que tradicionalmente Connecticut ha sido un bastión demócrata.

“Antes se inclinaban más los hispanos al Partido Demócrata. Ahora estamos viendo que las encuestas que estamos haciendo del 28% que fue en 2020, ya hemos subido a un 38% de hispanos inclinándose al Republicano. Esto es por los valores familiares, eso afecta; más ellos están viendo la economía, y ellos están pensando que en el 2020 votaron mal. Y lo he escuchado. Yo tengo demócratas, demócratas; incluso, tengo un amigo que fue líder demócrata en un pueblo que es abogado y todo, y este año va a votar republicano”, relató.

“Pero, esos puertorriqueños a los que usted se refiere, ¿realmente se puede decir que creen completamente en los valores republicanos o es que no están conformes con ciertos candidatos demócratas y/o propuestas de candidatos?”, planteó El Diario.

“Están en una balanza. Hay una parte que dice por los valores, pero también otra parte esta diciendo que no se sienten cómodos o por los pasados tres años no he visto un cambio”, respondió.

Este artículo es parte de una serie enfocada en el poder electoral de los boricuas en estados clave de Estados Unidos.

La próxima semana le traemos el análisis de líderes demócratas en Pennsylvania sobre el voto puertorriqueño en el estado.

