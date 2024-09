Nuevo libro de Luis Miguel revela el momento cuando el cantante estuvo cerca de la muerte

La euforia por Luis Miguel, luego de su triunfal regreso a los escenarios, no cesa. En esta ocasión, fue el periodista Alberto Tavira quien decidió “unirse” a esta “ola mediática” al lanzar el libro “Luis Miguel: Por debajo de la mesa”, el cual recoge la vida y trayectoria del cantante de 54 años.

Dentro del manuscrito, el cual salió a la venta desde el pasado 23 de septiembre, el autor rescata algunos de los momentos menos conocidos en la vida del intérprete de “México En La Piel”. Tal es el caso de la ocasión en la que la vida del mexicano estuvo al borde de la muerte por una broma durante la filmación del video “La Incondicional”.

De acuerdo con lo revelado en el libro, Luis Miguel llevó a cabo las grabaciones del videoclip, en 1988, dentro del Colegio Militar de México.

Lo anterior, “obligó” al entonces joven artista a seguir la rutina de ejercicios y actividades de los cadetes. Sin embargo, y dentro de este proceso de “adaptación”, el cantante fue “víctima” de una broma que puso en riesgo su vida.

¿Qué broma le hicieron a Luis Miguel?

Según lo revelado por Tavira, a través de los testimonios recogidos en la filmación del video, Luis Miguel fue instado por los miembros del Ejército a realizar una peligrosa acrobacia que consistía en saltar desde una considerable altura.

Sin embargo, y de acuerdo con lo difundido en el libro, esta acción respondía meramente a una broma: “Estos con tal de querer hacerle la broma, el coronel que estaba arriba la dice ‘avientate’, y él ‘no, no, no me quiero aventar’, el otro ‘que sí, sí’, entonces no lo aventaron como tal, pero sí lo obligaron. Se avienta y grabaron la toma, el pobre Luis Miguel con las piernas abiertas porque no tenía la técnica y estuvo en riesgo su vida”.

Aunque en el libro de Tavira no se menciona si el también actor sufrió algún tipo de lesión o daño, sí dejó en claro que la acción del cantante fue considerada de alto riesgo debido a su inexperiencia.

Además de recoger este tipo de anécdotas, el nuevo libro de Alberto Tavira también revela la supuesta relación entre el cantante mexicano y la política de México. De acuerdo con al autor, el artista latino ha actuado para familiares de diversos políticos como Carlos Salinas de Gortari, entre otros.

Hasta el momento, y luego de la publicación del manuscrito, Luis Miguel ha decidido guardar silencio respecto al manuscrito.

Actualmente, el intérprete de “La Bikina” se encuentra inmerso en su actual gira “Luis Miguel Tour 2023-2024” en México, la cual lo ha convertido en el cantante latino con el tour más exitoso en la historia.

