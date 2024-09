¿Quién salió hoy de La Isla: Desafío Extremo?

Adolfo Rodríguez se convirtió en el nuevo eliminado del reality show La Isla: Desafío Extremo, que transmite la cadena de televisión Telemundo.

Luego de una intensa competencia en la que tenían que sostener una soga, el participante no pudo cumplir con el reto y por eso, de forma sorpresiva, es el desterrado de esta semana en el reality show.

Javier Poza, conductor del programa, se mostró muy impactado por este hecho, ya que Adolfo Rodríguez fue un participante destacado en esta primera temporada.

Poco después de que anunciaran su salida, sus compañeros gritaban para despedirlo: “Adolfo, yo voy a ti”, “Adolfo, yo voy a ti”.

Las ocurrencias del puertorriqueño de 31 años de edad serán extrañadas no solo por sus compañeros, sino también por la audiencia que ha lamentado rotundamente su salida.

La historia del boricua es bastante significativa, pues es un biólogo que además se mostró muy entusiasmado con este proyecto y por eso, cuando anunció su participación en La Isla: Desafío Extremo dijo: “Les confirmo que esta será mi nueva aventura (…). Necesito su apoyo más que nunca y todas sus buenas vibras. Vengo representando a toda mi comunidad LGBTQ+, a los afrocaribeños y, por supuesto, a mi Isla del Encanto, Puerto Rico. Voy con todo y por todo. Porque divas muchas, 4×4 solo una y ese soy yo, Tati Sandiego”.

¿Qué dijo el público por la eliminación de Adolfo Rodríguez?

La mayoría de mensajes fueron para lamentar su salida, pues consideran que daba un ritmo divertido a la competencia en Turquía.

“De verdad me dolió que saliera Adolfo, soy Pantera, pero hoy me di cuenta de que él era mi favorito, me reía con sus ocurrencias”, “OMG, me dolió mucho, Adolfo me hacías reír, te deseo bendiciones y éxitos guerrero”, “Soy pantera por Adolfo. Qué tipazo representando a Puerto Rico. Chico muy inteligente, profesor, soy de Guaynabo P.R y algún día lo conoceré. Gracias por representarnos. Lo dio todo”.

