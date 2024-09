Alarma por 26% más arrollamientos mortales en Nueva York; tragedias se repiten y conductores huyen

Un hombre de 56 años que cruzaba una calle en El Bronx (NYC) fue atropellado fatalmente ayer por el conductor de una camioneta que se dio a la fuga, siendo el segundo caso similar en ese condado en apenas un día y medio.

Estas fatalidades engrosan cifras alarmantes: este año las han aumentado 26% las muertes de peatones en NYC. Hasta el 19 de septiembre la policía había investigado 85 casos en comparación con 67 en esa época el año pasado, destacó Daily News.

La última víctima estaba cruzando la calle E. 163 cerca de la avenida Westchester en Longwood cuando el conductor de una camioneta color vino tinto lo embistió alrededor de las 6:30 a.m. del miércoles y siguió adelante, dijo la policía de Nueva York. Los médicos llevaron a la víctima al Lincoln Hospital, pero no pudieron salvarlo. Su nombre no fue revelado de inmediato.

Menos de dos días antes, aproximadamente a las 12:35 p.m. del lunes, un hombre de 64 años fue arrollado fatalmente por una grúa cuando cruzaba la avenida Bronxwood en la calle E. 229, justo a la vuelta de la esquina de su casa y cerca de una escuela en Wakefield. La víctima estaba en el cruce de peatones y tenía la señal de peatón cuando fue atropellado, según NYPD.

Ninguno de estos conductores ha sido atrapado. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

En mayo una abuela boricua de 71 años murió al ser arrollada por un conductor que huía de la policía en Brooklyn (NYC) y abandonó la escena subiéndose al Metro. Irónicamente apenas horas antes la gobernadora Kathy Hochul había firmado la llamada Sammy’s Law que reduce el límite de velocidad a 20 mph e incluso 10 mph en algunas calles de los cinco condados de NYC para proteger a los peatones. En lo que va de este año más de 40 personas han muerto arrolladas en la ciudad.

En diciembre la gobernadora Hochul firmó la “Ley Angélica”, prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes que operan vehículos después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.