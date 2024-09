Luis Enrique recortaría su salario por no hablar con la prensa

El entrenador del París Saint-Germain, Luis Enrique, reiteró este jueves que estaría dispuesto a reducir su salario “un 52 o incluso un 50 %” si eso le permitiera evitar interactuar con los periodistas.

“Si ahora mismo me dices, firma un papel y no vuelvo a hablar con la prensa y me quitas el 25, es más, hasta el 50 por ciento (del salario), lo firmo”, expresó el técnico español durante la rueda de prensa recogida por EFE en la previa al encuentro liguero de este viernes contra el Rennes.

Aunque el entrenador aseguró que disfruta “hablando con los periodistas”, confesó que, si pudiera evitarlo, lo haría. Afirmó que su participación en las ruedas de prensa es simplemente una obligación contractual con los clubes.

“A mí me gusta hablar, nunca he acortado una conferencia de prensa, me encanta y puedo hacerlo en varias lenguas, mal, pero lo hago”, añadió el técnico. Sin embargo, admitió que aún no se siente lo suficientemente preparado para responder en francés.

Uno de los aspectos que más le incomodan de estas conferencias es tener que hablar después de los partidos, ya que, en esos momentos, siente que no tiene “energía para aguantar determinadas cosas”.

Luis Enrique también aprovechó para referirse a la carga de partidos que enfrentan los jugadores, mostrando su apoyo a otros entrenadores como Pep Guardiola, quien ha expresado su preocupación por este tema.

“Creo que tiene razón, pero en Francia tenemos un mejor panorama que el de Inglaterra o España, ellos tienen más partidos. En mi situación no me puedo quejar”, dijo Luis Enrique, destacando que la Ligue 1 cuenta con solo 18 equipos, lo que reduce la cantidad de partidos anuales en comparación con otras ligas.

