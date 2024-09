Mario Götze se arrepiente de haberse ido del Borussia Dortmund

Mario Götze, exinternacional alemán y recordado por su gol decisivo en la final del Mundial 2014 que le dio el título a Alemania, emitió una carta dirigida a “su yo de 17 años”, publicada en el libro del periodista Michael Horeni. En ella, Götze admite que dejar el Borussia Dortmund en 2013 para fichar por el Bayern Múnich fue un error.

“Ya sé, no le darás mayor importancia si te digo que te quedes más tiempo en el Dortmund, que sería bueno para ti y tu evolución. Yo tampoco presté atención a esos consejos”, escribe Götze en esta carta, que fue revelada por el semanario “Die Zeit” como parte del libro.

El mediocampista alemán también reflexiona sobre la falta de perspectiva que tuvo al tomar esa decisión, mencionando que en ese momento solo veía su carrera y no había experimentado resistencia o fracasos: “Sólo te ves a ti mismo, a tu carrera. No has vivido resistencia ni fracasos. Todo ha salido bien, siempre bien. Te falta la perspectiva”.

Götze confiesa que estaba cegado por su ambición y las oportunidades que tenía en ese momento, después de haber ganado la Bundesliga dos veces y un doblete con el Dortmund. Sin embargo, no fue suficiente: “Estaba cegado. Era ambicioso. Habíamos ganado dos veces la Bundesliga, una vez el doblete. Pero eso no cambió nada. Me había metido el traspaso en la cabeza. No sé quien me hubiera podido convencer de cambiar mi decisión”.

Uno de los factores que influyeron en su decisión de irse al Bayern Múnich fue la llegada de Pep Guardiola como entrenador: “Amaba el fútbol del Barcelona. Era el fútbol que yo quería jugar. Con Pep”, admite el futbolista.

Este cambio también representó su despedida de Jürgen Klopp, quien había sido una figura crucial en su desarrollo en el Borussia Dortmund. “Pensé que todos los entrenadores serían como Jürgen”, recuerda Götze.

El traspaso de Götze al Bayern, aprovechando una cláusula de rescisión en su contrato, fue una de las noticias deportivas más impactantes en Alemania, sobre todo porque coincidió con la preparación del Dortmund para disputar la final de la Liga de Campeones contra el propio Bayern.

Sigue leyendo:

–Hinchas del Fulham aseguran que Raúl Jiménez está “en su mejor momento”

–Entradas para el Mundial 2026 se revenden por $6,000 dólares antes de salir a la venta

–El francés Raphael Varane se retiró del fútbol a los 31 años