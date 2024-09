Sherlyn le dice a los haters: “Tengo maestría en vivir mi vida bonita”

Desde que se convirtió en madre hace cuatro años, Sherlyn ha sido muy criticada y en los últimos días no ha sido la excepción, pues mucha gente asegura que le tiñó el cabello a su hijo; sin embargo, ella ha decidido dejar de preocuparse por lo que la gente opine.

Mediante sus Instagram Stories, la actriz aseguró que ha aprendido a tomarse las cosas con calma y hacer caso omiso a aquellas opiniones que no le suman nada, aplicando eso también para todo lo que se refiere al pequeño André.

«De unos años para acá me la he tomado tan leve, como que me importa poco el ser dura conmigo, porque al final soy la que vive mi vida en primera fila. ¿A qué voy con esto? A que tengo maestría en vivir mi vida bonita. Y los quiero invitar a eso, a que vivan su propia vida porque a veces tenemos maestría en tratar de complacer a los demás y en tratar de llenar las expectativas. Lo que piensen otros, que se les resbale», dijo Sherlyn.

Las recientes críticas que la actriz y su retoño recibieron fueron en una publicación que ella hizo sobre su más reciente viaje a República Checa, país en el cual ambos estuvieron acompañados de los padres de la artista.

¿Cómo le va en el amor a Sherlyn?

De momento se sabe que está soletera, pero hace un mes conversó con la prensa sobre aspectos importantes dentro de la relación y uno de ellos es el tema económico. Sobre esto comentó que el dienro es ciertamente “muy importante”.

“Si eres una mujer trabajadora que te va bien, etcétera, pues vas a querer a alguien que le vaya, me imagino que si no mejor, por lo menos igual que a ti, para que no haya como este tema de no podemos ir a tal lugar, que no haya como este tema de pues sí, como de limitantes, ¿no?”, destacó la actriz y cantante.

Aclaró, además: “Y que aparte te impulsa el tener una persona a la que le va bien a seguir creciendo. Para mí sí es importante que la persona con la que estoy, no que sea millonario, pero que sí tenga una buena situación”.

