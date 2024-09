Angélica Vale manda contundente mensaje luego del odio que ha recibido en redes sociales

El título de “La Novia de México” se ha convertido en sinónimo de pleito y disputa, simplemente porque en la actualidad se lo han adjudicado a Gala Montes, tras su paso por La Casa de los Famosos México, y al mismo tiempo hay quienes defienden que este honor le sigue perteneciendo a Angélica María.

¿Cómo van las votaciones en La Casa de los Famosos México para hoy 26 de septiembre?

Angélica Vale, hija de la actriz, ha salido al paso porque ahora tiene a muchos haters atacándola en redes sociales y ha tenido que hacer uso de Twitter para presentar su postura.

En un primer mensaje, la cantante manifiesta: “A ver… Ya basta de tanta tontería. Nunca he hablado mal de nadie, jamás lo haría, mucho menos demandar a alguien por un título. Lo que importa es el amor del público y se que hay lugar y amor para cada uno que estamos en esta carrera. Aquí no hay mala onda contra nadie”.

Su mensaje continúa, porque vaya que hay quienes quieren generar discordia entorno a este título: “En esta vida hay cosas mucho más importantes que el hate y la cantidad de insultos que hemos recibido, por algo que no hemos hecho, por eso no había publicado nada, pero no se vale que por un chisme siga esta mala onda”.

Angélica Vale habla bien incluso de Gala Montes, que ni siquiera saber del alcance que ha tenido su paso por la casa al punto de que esto se ha convertido en tema de discordia: “Los títulos los pone el público, en eso si estamos de acuerdo, el público siempre ha mandado. Se que hay mucho amor para mi mamá, para mi y también para Gala, que nos une el hecho de haber empezado desde muy chicas nuestras carreras”.

Ahora bien, “La Vale”, como le dicen muchos, pide que los haters le bajen a su estrés en torno a esta temática: “Pero ya bájenle dos rayitas… Yo solo me dedico a entretener, a que la gente se divierta con mi trabajo. Mi mi madre ni yo hemos sigo jamás de escándalos y no comenzaremos a ahora. Ya no hablaré más de este tema. Gracias y como siempre digo… ¡Menos odio… Más amor!”.

La actriz, cantante y comediante admite saber de donde viene todo este argumento en su contra, pero explica bajo qué circunstancias hablo sobre ello: “Sí, dije en una entrevista, que “La Novia de México” era mi mamá, y que de broma defendería, nunca tirándole mala onda a nadie. Pero en fin, las épocas han cambiado y ahora les gusta mucho y todo malinterpretar”.

