María León niega malos tratos a Angélica Vale en la obra “Vaselina”

Aunque hace semanas Angélica Vale aseguró que su salida de “Vaselina” se dio en muy buenos términos con sus compañeros de elenco. María León ha salido al paso para desmentir los rumores que circulan respecto a que algunos integrantes de Timbiriche trataban mal a la hija de Angélica María cuando fue la protagonista.

Las especulaciones que surgieron en redes sociales y medios de comunicación sugerían algunas tensiones y conflictos entre Mariana Garza y Alix Bauer con Angélica Vale durante los ensayos y presentaciones de la popular obra.

En una entrevista con la prensa, María León aseguró que nunca fue testigo de desplantes de Mariana y Alix como se ha comentado, y señaló que siempre existió un ambiente tranquilo tanto en ensayos como en funciones.

“Yo no tengo conocimiento de eso, lo que sí les puedo decir es que cuando ensayábamos yo veía puro amor, generosidad y apoyo, no solamente de Mariana y Alix, sino de todos los que integran la compañía con tal de que Angélica Vale sacara el papel lo más rápido posible. Nunca he visto un elenco tan unido como este”, aseguró María.

Para finalizar, la exvocalista del grupo Playa Limbo negó que en algún momento hubiera sentido celos de Angélica por interpretar el personaje de ‘Sandy’ antes que ella, ya que entiende que ese fue el acuerdo al que se llegó desde un inicio.

“Todos los papeles son preciosos. Yo hice ‘Sandy’ durante un año y cuando empecé a hacer ‘Licha’, también es un papel muy complicado y que tiene un reconocimiento padrísimo”, finalizó.

Mira el video en el minuto 26:15:

Sigue leyendo:

· Angélica Vale manda mensaje para desmentir rumores de su muerte

· María León y Romina Marcos aclaran sus diferencias y dicen que ya son amigas

· Angélica Vale sigue siendo muy criticada por su pérdida de peso y no se queda callada