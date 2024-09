Dmitry Bivol responde al Canelo Álvarez sobre su posible revancha

El boxeador y actual campeón ruso, Dmitry Bivol, decidió responder a las declaraciones presentadas por el mexicano y campeón de tres divisiones en los pesos súper medianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, esto sobre el reciente interés del tapatío en realizar finalmente la revancha de aquel combate en el que fue superado por Bivol.

Estas declaraciones las realizó el pugilista durante una entrevista ofrecida para iFL TV, donde destacó que ahora el Canelo será el que tendrá que esperar para volver a verse las caras en el cuadrilátero al recordar que él tuvo el tiempo disponible para realizar la revancha justo después de su primer combate.

“Después de mi primera pelea con Canelo, estuve disponible para pelear la revancha, pero él escogió un par de otras peleas. Y nosotros nos dimos cuenta que teníamos que seguir adelante con mi carrera. Y yo he avanzado en mi propio camino”, expresó.

“Si nuestros caminos se vuelven a cruzar, no hay problema, podemos tener la revancha. Pero, por ahora, solo estoy concentrado en el 12 de octubre. Pensar en una revancha con Canelo no es que sea mirar atrás, sino mirar hacia un lado. Me distrae de mi camino”, agregó Bivol en sus palabras.

El peleador azteca sorprendió hace poco a todos los amantes del pugilismo mundial tras poner la revancha de Bivol por encima de otras figuras bastante cotizadas que buscan enfrentarse contra él como Terence Crawford y David Benavídez.

“La única pelea que tomaría en las 175 libras sería con Bivol otra vez. Es por la única que iría a las 175. Me faltó todo. Yo peleé a un 50%, por cosas mías. No estoy poniendo excusas ni mucho menos, (son) cosas que pasaron, pero me encantaría volver a hacerlo”, dijo el Canelo el pasado 23 de agosto tras una entrevista ofrecida para ESPN KnockOut.

