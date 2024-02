Catherine O’Hara se une a “The Last Of Us 2” en un papel aún desconocido

La actriz y comediante Catherine O’Hara se ha convertido en la nueva “adquisición” para la segunda temporada de “The Last Of Us”. De acuerdo con el medio especializado Variety, la nacida en Toronto se unirá al cast comandado por Pedro Pascal y Bella Ramsey.

Respecto al personaje que interpretará la actriz de “Home Alone”, no se han revelado detalles del mismo. Sin embargo, y por la acción de evitar filtraciones importantes en la trama, se cree que la canadiense tendría un papel de gran relevancia y trascendencia en el desarrollo de la nueva temporada.

Hasta el momento, Catherine O’Hara se convierte en la última actriz añadida al show. Sin embargo, es sumamente probable que la serie comandada por Craig Mazin y Neil Druckmann siga añadiendo nuevos nombres.

Catherine O’Hara se unirá a The Last Of Us 2, la cual comenzará a filmarse en marzo Crédito: W Magazine | Cortesía

Catherine O’Hara cambia la comedia por una serie de zombies

Catherine O’Hara se ha consolidado como una de las humoristas de mayor renombre en los últimos años. Y es que a pesar de consolidarse como la madre de Kevin McCallister, Cate, en las primeras dos películas de la saga “Home Alone”, la actriz alcanzó el estrellato absoluto por su participación en las series “SCTV” así como en “Schitt´s Creek”. Por esta última, la intérprete se hizo con un Globo de Oro en 2021.

De igual manera, se le conoce por contar con importantes participaciones en cintas como “Beetlejuice”, “Lemony Snicket”, entre otras.

¿Quienes integran la nueva temporada de The Last Of Us?

Durante las últimas semanas, Craig Mazin y Neil Druckamnn, co creadores de “The Last Of Us”, han revelado a los nuevos integrantes del reparto postapocalíptico. Y es que además de los ya mencionados, Pedro Pascal, quien regresará como Joel, y Bella Ramsey, en el papel de Ellie, la nueva temporada del show basado en el videojuego de Naughy Dog contará con sangre nueva y joven.

En primera instancia, la actriz Kaitlyn Dever tomará el rol de Abby, la principal antagonista de la serie. De igual manera, la intérprete de origen peruano Isabela Merced se convertirá en el interés amoroso de Ellie, Dina. En tanto, Young Mazino dará vida a uno de los mejores amigos de los personajes anteriores, Jesse.

Pedro Pascal volverá a The Last of Us 2. Crédito: Mezcalent

Y si lo anterior no fuera suficiente, “The Last Of Us 2” contará con algunos de los mejores directores de televisión en años recientes, comenzando con Kate Herron, responsable del gran éxito e impacto de “Loki”; Mark Mylod, quien ha formado parte de grandes series como “Game Of Thrones”; Stephen Williams, la mente detrás de “Watchmen”, así como Nina López-Corrado y Peter Hoar.

La nueva temporada de “The Last Of Us” verá la luz en algún momento del 2025 en una fecha exacta aún sin revelar.

Continua leyendo

La segunda temporada de “The Last Of Us” reúne a los mejores directores de televisión en la actualidad

La actriz de raíces latinas Isabela Merced, se une a The Last of Us II en un papel trascendental

¿La lesión de Pedro Pascal podría afectar la producción de la segunda temporada de The Last Of Us?